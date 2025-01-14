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  4. Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
WTA
14 января 2025, 12:40 |
293
5

Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open

Представительница Тунниса Онс Жабер одолела украинку в двух сетах

14 января 2025, 12:40 |
293
5
Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангеліна Калініна

14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) провела поединок первого раунда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украинка уступила в двух сетах представительнице Туниса Онс Жабер (WTA 39). Матч продолжался 1 час и 11 минут. Калинина не сделала ни одной подачи навылет, допустила 2 двойных и 18 невынужденных ошибок. Во втором сете украинская теннисистка вела в счете 3:0, но потеряла преимущество.

В следующем раунде Жабер сыграет либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 59), либо против Марии Саккари (Греция, WTA 30).

Australian Open, Первый раунд. 14 января

Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Туннис) – 3:6, 3:6

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Australian Open Australian Open 2025 Ангелина Калинина Онс Жабер
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
Ну, тут особливо і аналізувати немає чого. Жабер повністю Калініну переграла. Просто різний клас. Крапка.
Як і писав перед турніром, жереб рулить. Форма формою, але якщо трапиться хтось з еліти, ловити Ангеліні нічого, бо вище голови не стрибнеш.
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+2
introvert
Як би хто до Онс не ставився, але грає вона так, що замилуєшся. Художник на корті. Митець. Чвертьфінал Свьонтек - Жабер цілком ймовірний.
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+1
Vitaly Kozak
Чомусь думав, що Жабер у гіршій формі, про що й писав раніше, коли шанси дівчат тут всі оцінювали. Зазначав, що жереб для Гелі найгірший випав, проте сподівався, що Онс вона все ж зможе здолати, а от Саккарі чи Осоріо навряд чи. Виявилось, що Жабер у відмінній формі, ще не втомилась на початку турніру.
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0
naverland
Как и говорил. Жабер терпеливая. 
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0
Nba37
Как более менее соперник, так сразу проигрыш, не умеют держать свою подачу, как я и писал, максимум для украинских теннисисток это 3 круг на этом Ао и понижение в рейтинге, так как не защитят прошлогодние очки, охота посмотреть на такие матчи Ястремская против Рыбакиной, Свитолина против Паолини 
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-2
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