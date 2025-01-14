Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open

14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) провела поединок первого раунда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украинка уступила в двух сетах представительнице Туниса Онс Жабер (WTA 39). Матч продолжался 1 час и 11 минут. Калинина не сделала ни одной подачи навылет, допустила 2 двойных и 18 невынужденных ошибок. Во втором сете украинская теннисистка вела в счете 3:0, но потеряла преимущество.

В следующем раунде Жабер сыграет либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 59), либо против Марии Саккари (Греция, WTA 30).

Australian Open, Первый раунд. 14 января

Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Туннис) – 3:6, 3:6