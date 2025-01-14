Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
Представительница Тунниса Онс Жабер одолела украинку в двух сетах
14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) провела поединок первого раунда на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Украинка уступила в двух сетах представительнице Туниса Онс Жабер (WTA 39). Матч продолжался 1 час и 11 минут. Калинина не сделала ни одной подачи навылет, допустила 2 двойных и 18 невынужденных ошибок. Во втором сете украинская теннисистка вела в счете 3:0, но потеряла преимущество.
В следующем раунде Жабер сыграет либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 59), либо против Марии Саккари (Греция, WTA 30).
Australian Open, Первый раунд. 14 января
Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Туннис) – 3:6, 3:6
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Поединок состоится 14 января, ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву
Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды
Як і писав перед турніром, жереб рулить. Форма формою, але якщо трапиться хтось з еліти, ловити Ангеліні нічого, бо вище голови не стрибнеш.