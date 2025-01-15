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Кубок Португалии
Фаренсе
14.01.2025 22:15 – FT 1 : 3
Бенфика
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Португалия
15 января 2025, 00:27 | Обновлено 15 января 2025, 00:40
128
0

Бенфика сделала камбек в Кубке: 3 гола за 6 минут. Трубин остался в резерве

Команда Фаренсе забила первой, но орлы после перерыва показали класс

15 января 2025, 00:27 | Обновлено 15 января 2025, 00:40
128
0
Бенфика сделала камбек в Кубке: 3 гола за 6 минут. Трубин остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Шельдеруп

Вечером 14 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором играли Фаренсе и Бенфика (1:3).

Команда Фаренсе забила первой, но орлы после перерыва показали класс. Бенфика совершила камбек, забив 3 гола за 6 минут (с 56-й до 62-й).

Голы у победителей забили Андреас Шельдеруп, Артур Кабрал, Александер Ба.

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве Бенфики. Коуч ему дал отдохнуть после драматичной победы над Спортингом в финале Кубка лиги.

Бенфика вышла в 1/4 финала Кубка Португалии, где сыграет против победителя пары Брага – Лузитано Эвора [D4].

В других четвертьфиналах 4–6 февраля встретятся Жил Висенте – Спортинг, Элваш [D4] – Тирсенсе [D4], Риу Аве – Сан-Жоау-де-Вер [D3].

Кубок Португалии. 1/8 финала

Фаренсе – Бенфика – 1:3

Голы: Томане, 7 – Шельдеруп, 56, Кабрал, 58, Ба, 62

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Бенфика Фаренсе чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Александер Ба Артур Кабрал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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