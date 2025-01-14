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Чемпионат Англии
Челси
14.01.2025 21:30 – FT 2 : 2
Борнмут
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Англия
14 января 2025, 23:32 | Обновлено 15 января 2025, 00:56
831
0

Спасение на последних минутах. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Челси

Рис Джеймс спас хозяев на последних минутах

14 января 2025, 23:32 | Обновлено 15 января 2025, 00:56
831
0
Спасение на последних минутах. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

Во вторник, 14 января, прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».

Матч состоялся на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел под практически полным контролем хозяев, который быстро отличились голом: на 13-й минуте Коул Палмер открыл счет. Лондонский клуб создал еще несколько очень опасных моментов, на которые «вишни» отметили лишь 1 ударом в штангу. Несмотря на остроту моментов, мяч линию ворот больше не пересекал и команды ушли на перерыв со счетом 1:0. Второй тайм почти стал настоящим провалом для «синих»: забитый пенальти от Клюйверта на 50-й минуте и гол Семеньо на 68-й стали шоком для хозяев поля. «Синие» ничем особо не ответили на пропущенные мячи аж до дополнительного времени, в которое капитан команды Рис Джеймс забил шикарным ударом со штрафного, тем самым сравняв счет. Матч завершился со счетом 2:2.

Украинский защитник гостей Илья Забарный провел на поле весь матч.

Английская Премьер-лига. 21-й тур. 14 января

Челси – Борнмут – 2:2

Голы: Палмер, 13, Джеймс 90+4 – Клюйвер, 50, Семеньо, 68

Челси: Санчес, Кайседо (Феликс, 81), Ачимпонг (Тосин, 71), Колуилл, Кукурелья, Лавиа (Джеймс, 56), Энцо Фернандес, Мадуэке (Нето, 81), Палмер, Санчо, Джексон

Борнмут: Траверс, Хилл (Клюйверт, 23), Забарный, Хюйсен, Керкез, Кук, Тайлер Адамс, Брукс, (Джеббисон, 83), Райан Кристи, Семеньо, Уаттара.

Фото матча:

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Борнмут Челси Челси - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Антуан Семеньо Коул Палмер Джастин Клюйверт Илья Забарный
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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