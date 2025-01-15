Англия15 января 2025, 02:50 | Обновлено 15 января 2025, 03:17
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Челси – Борнмут – 2:2. Забарный против синих. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги
15 января 2025, 02:50 | Обновлено 15 января 2025, 03:17
69
0
Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2) на Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Хозяев поля от поражения спас Рис Джеймс на 90+5 минуте.
Украинский защитник гостей Илья Забарный провел на поле весь матч.
АПЛ. 21-й тур. 14 января
Челси – Борнмут – 2:2
Голы: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 – Клюйверт, 50 (пен), Семеньо, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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