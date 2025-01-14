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14.01.2025 21:30 - : -
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14 января 2025, 05:41 | Обновлено 14 января 2025, 05:42
95
0

Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 января в 21:30 по Киеву

14 января 2025, 05:41 | Обновлено 14 января 2025, 05:42
95
0
Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

14 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Челси

Команда после вынужденной смены владельцев резко сдала. Недавний обладатель титула в Лиге чемпионов в 2023-м году вообще в еврокубки не пробился. Боули с этим мириться не хотел, и у него хватает и энергии, и финансовых возможностей. И умения без раздумий принимать серьезные решения. Такие, как не давать Почеттино, с которым синие финишировали 6-ми в АПЛ, второй шанс - летом на место уволенного аргентинца заманили Мареску. Тот вроде бы удачно справлялся. Да, клуб быстро вылетел из Кубка Лиги. Но при этом вторым составом громил всех соперником в основном раунде Лиги конференций. А лучшие смотрелись хорошо в чемпионате Англии, на пике выйдя на второе место. Но рождественское безумие Палмер и компания прошли на откровенном спаде: только ничьи с Эвертоном и Кристал Пэлас, поражения с Фулхэмом и Ипсвичем. Как итог, синие уже 4-е, более того, проиграв сейчас, пропустят выше даже соперника. Моркем в кубке хотя бы разгромили, но соперник был очень низкого уровня.

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Борнмут

Клуб пошел на довольно рискованный и не всем понятный поначалу шаг летом позапрошлого года. Тогда не оставили О'Нила на тренерском посту, хотя тот и сохранил подопечных от возвращения в Чемпионшип. Еще и ставку сделали на Андони Ираолу, что играл и тренировал только в родной Испании. Но баск первый год на Туманном Альбионе провел хорошо, закончив тот розыгрыш АПЛ на 12-й позиции. А в новом чемпионате, даже продав Соланке летом в Тоттенхэм, вишенки смогли заметно прибавить и достаточно стабильно держатся в числе претендентов на еврокубки. 1:0 с Эвертоном стали 9-й победой в этой Премьер-Лиге, а 33 очка позволяют идти между Манчестер Сити и Астон Виллой в текущей таблице. В кубке с Вест Бромвичем тоже не было проблем - закончили 5:1.

Статистика личных встреч

Синие выиграли 4 из 5 крайних очных поединков при единственно ничьей. В сентябре было 1:0 на выезде в их пользу: Эванилсон не реализовал пенальти, а Нкунку в концовке забил единственный мяч.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу хозяев, но гости тоже хороши. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,7)

Прогноз Sport.ua
Челси
14 января 2025 -
21:30
Борнмут
Тотал больше 3.0 1.70 Сделать ставку
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Челси Борнмут Челси - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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