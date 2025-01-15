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Чемпионат Англии
Челси
14.01.2025 21:30 – FT 2 : 2
Борнмут
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Англия
15 января 2025, 05:23 | Обновлено 15 января 2025, 05:27
28
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МАРЕСКА: «Челси нанес 15 ударов в первом тайме. Счет должен быть другим»

Коуч синих похвалил Риса Джеймса за спасительный гол в ворота «Борнмута»

15 января 2025, 05:23 | Обновлено 15 января 2025, 05:27
28
0
МАРЕСКА: «Челси нанес 15 ударов в первом тайме. Счет должен быть другим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер Челси Энцо Мареска во время пресс-конференции рассказал о матче АПЛ против Борнмута (2:2), в котором синие спаслись в компенсированное время.

«Я очень рад Рису Джеймсу, он заслуживал этого после тяжелого периода. Его гол принес нам одно очко, и я рад за него и рад за нас. Я очень счастлив, что он пережил этот момент, и теперь его цель – быть в форме до конца сезона и помогать нам играть в футбол, который мы хотим видеть.

Рис Джеймс может соперничать с Коулом Палмером за выполнение штрафных ударов, ведь он очень искусен. Мы решили, что это сделает Рис, и он забил. Мы все счастливы, потому что, по крайней мере, получили одно очко.

Это был, пожалуй, один из наших лучших первых таймов в этом сезоне. То, как мы играли с мячом и без него, то как создавали моменты – у нас было около 15 ударов. Первый тайм должен был завершиться с другим счетом, как минимум 2:0 – именно это мы заслужили.

Во втором тайме, после пенальти, мы сдали немного и, вероятно, должны понять причину этого. Такое ощущение, что это немного досадно, потому что когда играем так, как в первом тайме – действительно хорошо – нужно быть более хладнокровным».

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Рис Джеймс Челси Челси - Борнмут Энцо Мареска пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Челси
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