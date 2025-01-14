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Чемпионат Англии
Челси
14.01.2025 21:30 – 19 1 : 0
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2025, 21:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
846
1

Челси – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии

14 января 2025, 21:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
846
1
Челси – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Борнмут
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События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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saltim
Забарный уже два раза обосрался.Джаксон как ребенка его возит
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