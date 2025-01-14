Англия14 января 2025, 21:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
846
1
Челси – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии
14 января 2025, 21:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
846
1
Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Челси – БорнмутСмотреть трансляцию
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2025, 13:48 30
Потом приходится покупать Фесюна, торговаться по Крупскому и получать отказ от Пихаленка
Футбол | 13 января 2025, 21:21 1
«Реал» уступил в последнем финале Суперкубка Испании «Барселоне» 2:5
Футбол | 14.01.2025, 20:44
Хоккей | 14.01.2025, 15:16
Бокс | 14.01.2025, 11:09
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Забарный уже два раза обосрался.Джаксон как ребенка его возит
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2025, 21:14 5
13.01.2025, 05:55
13.01.2025, 15:24 4
13.01.2025, 03:03 3
13.01.2025, 20:21 76
13.01.2025, 19:20 2
12.01.2025, 22:07 11
13.01.2025, 08:21 2