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  4. Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 17:34 | Обновлено 14 января 2025, 17:36
939
0

Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух

Рябов стал свободным агентом

14 января 2025, 17:34 | Обновлено 14 января 2025, 17:36
939
0
Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух
ФК Карпаты. Артур Рябов

Клуб УПЛ Карпаты объявил об уходе из команды полузащитника Артура Рябова, с которым достигли соглашения об прекращении действия контракта.

Ранее сообщалось, что 24-летний центральный полузащитник перейдет в Рух, откуда, как ожидается, целая группа игроков отправится в расположение команды Владислава Лупашко в рамках возможного объединения клубов.

Рябов за время выступлений за Карпаты провел 50 матчей, забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

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Карпаты Львов Артур Рябов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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