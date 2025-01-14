Украина. Премьер лига14 января 2025, 17:34 | Обновлено 14 января 2025, 17:36
939
0
Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух
Рябов стал свободным агентом
14 января 2025, 17:34 | Обновлено 14 января 2025, 17:36
939
0
Клуб УПЛ Карпаты объявил об уходе из команды полузащитника Артура Рябова, с которым достигли соглашения об прекращении действия контракта.
Ранее сообщалось, что 24-летний центральный полузащитник перейдет в Рух, откуда, как ожидается, целая группа игроков отправится в расположение команды Владислава Лупашко в рамках возможного объединения клубов.
Рябов за время выступлений за Карпаты провел 50 матчей, забил 5 голов и сделал две результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2025, 19:20 2
Украинец может перейти в ПСЖ, или остаться в «Борнмуте»
Бокс | 13 января 2025, 21:14 3
Боксеры провели пресс-конференцию накануне предстоящего поединка
Футбол | 13.01.2025, 22:09
Футбол | 14.01.2025, 17:01
Футбол | 14.01.2025, 13:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2025, 08:21 2
12.01.2025, 23:07 60
13.01.2025, 17:32 8
13.01.2025, 11:07 18
14.01.2025, 04:00 2
14.01.2025, 09:32 15
13.01.2025, 15:24 4
13.01.2025, 03:03 3