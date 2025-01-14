Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух

Клуб УПЛ Карпаты объявил об уходе из команды полузащитника Артура Рябова, с которым достигли соглашения об прекращении действия контракта.

Ранее сообщалось, что 24-летний центральный полузащитник перейдет в Рух, откуда, как ожидается, целая группа игроков отправится в расположение команды Владислава Лупашко в рамках возможного объединения клубов.

Рябов за время выступлений за Карпаты провел 50 матчей, забил 5 голов и сделал две результативные передачи.