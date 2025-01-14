Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Майяр Шериф (Египет, WTA 65) за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Майяр Шериф (Египет) – Даяна Ястремская (Украина) [32] – 1:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц. За матч Даяна ни разу не отдала свою подачу и спасла 6 брейк-поинтов.

Следующей соперницей Ястремской на Australian Open будет победительница противостояния Данка Ковинич (Черногория, WTA 1289) – Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44). В прошлом году Даяна добралась до полуфинала австралийского мейджора.

Ястремская в 2025 году провела 5 матчей. На ее счету 3 победы и 2 поражения. В Брисбене украинка уступила в своем стартовом поединке, а в Хобарте вылетела на стадии 1/4 финала.

Даяна провела 54-й матч на турнирах серии Grand Slam – 31 победа и 23 поражения. На Aus Open украинская теннисистка выступает в седьмой раз.

Ястремская стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Элины Свитолиной, которой уже удалось выйти во 2-й раунд АО-2025. Ранее соревнования покинули Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, а Ангелина Калинина начнет выступления на мейджоре сегодня, 14 января, матчем против Онс Жабер.