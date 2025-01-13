Ангелина Калинина – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025

14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Онс Жабер (Тунис, WTA 39). Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

Ангелина Калинина

Калинина была заявлена на два турнира перед стартом Australian Open (в Брисбен и Окленд), но сыграла только на одном.

В Брисбене Ангелина тихонечко пробралась до полуфинала. Она не добыла какие-то громкие победы, хотя матч с Кимберли Биррелл, где Ангелина выгрызла викторию, был достоен финала. Помимо Кимберли, Ангелина также справилась с Ван Яфань, Дианой Шнайдер и Юань Юэ. В поединке за выход в решающий матч украинка проиграла Полине Кудерметовой.

В Окленд Калинина не поехала. Вряд ли у нее было какое-то повреждение. Скорее всего, просто решила отдохнуть. Неделя в Брисбене точно пойдет в актив Ангелине, она посмотрела на свой уровень, сделала выводы после межсезонья, и отправилась в Мельбурн на Aus Open.

С жеребьевкой Калининой на мейджоре не повезло. Как и писал в превью к турниру – дело тут не только в Жабер. После возможна Саккари, затем Наварро, а потом Касаткина. У Ангелины есть опыт в больших матчах, она может обыгрывать топ-теннисисток – уровень тенниса позволяет.

В Брисбене Ангелина брала немалое количество очков за счет точной первой подачи. В целом, в розыгрышах украинка просто пыталась додавить стабильностью и втягивать в ралли, а затем заставить ошибиться.

Делать какие-либо выводы будем уже после стартовой игры. А пока, как и в Брисбене, не советую на что-то надеяться, а просто наблюдать и верить, в первую очередь, в хороший теннис от Ангелины.

Онс Жабер

Онс 2024 год завершила досрочно из-за травмы плеча. Вернулась в Тур тунисская теннисистка в Брисбене, где успела пройти Чжэн Сайсай, Екатерину Александрову и Элину Аванесян. А в четвертьфинале Жабер проиграла Мирре Андреевой.

В Аделаиде Онс выступила послабее. После победы над опасной Даниэль Коллинс она проиграла менее именитой Юлии Путинцевой. Казахстанка, конечно, отлично стартовала в 2025, но все же у Жабер побольше достижений.

Жабер на Australian Open далеко забралась только один раз – в 2020 году она вышла в четвертьфинал, где проиграла будущей чемпионке Софии Кенин. А последние два года Жабер вылетела во втором раунде (от Андреевой и Вондроушовой).

Жабер круто умеет укорачивать. На последних турнирах у нее были проблемы с подачей. В принципе, Ангелина у сетки играет неплохо, а если не позволять Онс пробивать с хавкорта и не давать лупить мощный форхенд, то все может получится. Не сказал бы, что та Ангелина, которая была в Брисбене, уступает теперешней Жабер в идеях, четкости или стабильности.

Личные встречи

Жабер ведет 2:0. Но если в 2022 в Чарльстоне Онс разгромила Ангелину без шансов, то в 2023 в Цинциннати украинка подарил Онс победу. В решающем третьем сете Калинина побеждала 5:1 с двумя брейками, но в итоге уступила на тай-брейке.

Прогноз на матч

Жабер идет фавориткой по версии букмекеров. Это позволяет нам страховаться при выборе патриотической ставки – фора +4.5 на Калинину за 1.64 выглядит отлично.