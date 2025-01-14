Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы

20-летний центральный полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави является одним из тех игроков, которые, как полагают многие эксперты и болельщики, будут олицетворять как минимум европейский футбол в ближайшие десять, а то и пятнадцать лет. Гави удалось очень стремительно ворваться в большой футбол: в Ла Лиге он дебютировал, когда ему было всего-то 17 лет и 24 дня, а в Лиге чемпионов – в 17 лет 1 месяц и 9 дней. Когда хавбеку было 18 с небольшим, он играл в составе сборной Испании на чемпионате мира-2022. И именно во время турнира, финальная часть которого проходила в Катаре, во множестве средств массовой информации, не говоря уже о соцсетях, начали распространяться странные слухи – о том, что очень скоро Гави может закончить с футболом и уйти в светскую жизнь… «

Связано это с тем, что с конца 2022 года в прессе то и дело возникают сплетни о большой симпатии, которую якобы испытывает к Гави принцесса Астурийская Леонор (дочь нынешнего короля Испании Филиппа VI и его жены Летисии), которая является прямой наследницей испанского престола, так как в семье у монарха есть только двое детей, и обе – девочки (помимо Леонор, это еще и инфанта София).

Источники испанских агентств в 2022 году утверждали, что Леонор действительно сильно влюблена в Гави, и даже обклеила обложку своего школьного дневника изображениями с футболистом Барселоны, который старше нее всего на один год.

Дрова в костер слухов об особой симпатии, которую проявляет наследница испанского престола к футболисту Барселоны подбросило, казалось бы, ничем не примечательное событие, которое случилось во время ЧМ-2022. После победы в стартовом матче турнира над Коста-Рикой (7:0) в раздевалку испанской сборной наведался король Филипп VI, который взял персональный автограф у Гави на футболке "красной фурии". Впоследствии дотошные журналисты определили, что размер футболки, на которой оставил свою подпись хавбек, был достаточно небольшим, и уж явно не соответствовал антропометрии действующего испанского монарха. А вот для его дочери, очевидно, это был просто выдающийся презент.

PrintScreen. Гави и король Филипп VI

На Евро-2024 Гави не поехал из-за тяжелой травмы крестообразных связок колена, которую получил в ноябре 2023-го. Стоит отметить, что до этого молодой хавбек проводил какое-то совершенно невероятное количество матчей за Барселону, причем подавляющее большинство из них – от свистка до свистка. Уже тогда многие специалисты-медики советовали боссам и тренерскому штабу "блаугранас" ограничить участие Гави в поединках первой команды, чтобы уберечь его молодой организм от перенапряжения. Но в стане Барсы к этому не прислушались, самого полузащитника нередко в СМИ называли не иначе как "Терминатором", а закончилось все весьма плачевно – травмой и 315 днями в лазарете, из которого Гави вернулся лишь во второй половине октября минувшего года…

Чемпионат Европы-2024, как известно, испанская сборная выиграла, и впоследствии всю команду пригласили на аудиенцию к королю и его семье. Интересно, что в делегации оказался и Гави, который формально не имеет прямого отношения к титулу, но был приглашен в качестве гостя. Причем еще до финала Евро-2024 известно, что король Филипп VI повстречался с Гави на другом светском мероприятии – гала-вечере в честь принцессы Леонор. Тогда же испанский монарх сказал хавбеку, с которым знаком еще со времен ЧМ-2022: "Мы вскоре вновь увидимся – в Берлине, ведь ты не можешь это пропустить, ты часть этой команды". Король, безусловно, имел в виду финал Евро-2024, в котором Испания 14 июля 2024-го со счетом 2:1 обыграла Англию.

К слову, до вышеуказанного гала-вечера, который состоялся в Льорет-де-Мар, принцесса Леонор, насколько известно, не встречалась лично с Гави. А уже через несколько недель после их первой встречи в СМИ попали фотографии и видео их второго "свидания". Оно произошло во время упомянутой ранее аудиенции чемпионов Евро-2024 у королевской семьи. Гави скромно и в статусе гостя также, как и его партнеры по "красной фурии", обменялся рукопожатиями со всеми членами монаршей семьи, среди которых оказалась и принцесса Леонор. Причем журналисты не упустили этот момент из фокуса своих объективов, особо подчеркнув лучезарную улыбку и светящиеся глаза молодой девушки в момент, когда она оказалась напротив Гави.

PrintScreen. Гави и принцесса Леонор

Что правда, пока любовные отношения между принцессой Леонор и Гави – это лишь предмет фантазий болельщиков в соцсетях, а также некоторых журналистов, ищущих везде и во всем поводы для сенсаций. Последние даже нарекли хавбека Барселоны из-за приписываемых ему романтических отношений с наследницей престола Испании не иначе как "маленьким принцем".

Если представить, что симпатия между принцессой Леонор и Гави действительно взаимна, и она перерастет в какие-то серьезные отношения, то в целом никаких проблем для королевской семьи это не принесет. Ранее в истории уже было подобные связи, когда один из членов монаршего рода увлекался кем-то из известных спортсменов. Например, известный испанский гандболист, двукратный призер Олимпийских игр Иньяки Урдангарин с 1997 года является супругом инфанты Кристины – младшей дочери короля Испании Хуан Карлоса I, который является отцом действующего монарха Филиппа VI. Также можно отметить, что действующая королева-консорт Испании Летисия, являющаяся супругой Филиппа VI, до своего замужества с нынешним монархом была журналисткой и не имела отношения к королевской семье.

Если Гави действительно решит женится на принцессе Леонор, то он также станет членом королевской семьи, и это всерьез скажется на его профессиональной деятельности. Именно поэтому в прессе и судачат о возможном завершении карьеры молодым хавбеком, ведь у Гави попросту не будет времени на тренировки и профессиональную карьеру футболиста – по правилам он будет обязан готовиться и участвовать в большом количестве светских мероприятий, де-факто променяв футбол на жизнь во дворце. Но произойдет ли это?..

Текст: meta.ua