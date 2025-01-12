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  4. Титул для Трубина, возвращение Цыганкова, Усик - лучший боксер мира
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12 января 2025, 06:20 |
519
0

Титул для Трубина, возвращение Цыганкова, Усик - лучший боксер мира

Главные новости за 11 января на Sport.ua

12 января 2025, 06:20 |
519
0
Титул для Трубина, возвращение Цыганкова, Усик - лучший боксер мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 января.

1. Трубин приносит кубок. Бенфика побеждает Спортинг в Кубке лиги Португалии
В дерби лиссабонских команд все решилось в серии 11-метровых

2А. Что ждет украинца? В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Лондонский клуб готов рассматривать все варианты, чтобы избавиться от Александра

2В. Челси готовится сделать предложение по трансферу звездного украинца
Лондонцы планируют опередить соперников в борьбе за Забарного

3. Кубок Англии. Победы Челси и Лестера, матчи Забарного и Ярмолюка
Илья снова отыграл полный матч

4. Цыганков вернулся на поле, Жирона выиграла первый матч 2025 года
Украинец отыграл чуть больше 20 минут

5А. Шахтер покупает уругвайского центрбека. Источник сообщил детали
Хуан Родригес может стать новичком донецкого клуба

5В. Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Срок действия соглашения Ивана Калюжного и «Александрии» истекает через полгода

6. Умерла известная футзалистка сборной Украины – Таисия Бабенко
Спортсменке был всего 31 год

7А. Муж Свитолиной выиграл трофей перед Aus Open и заработал 100 тысяч долларов
Гаэль победил Зизу Бергса в финале турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия

7В. ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Элина в Instagram поделилась снимком Гаэля

8. Александр Усик признан Боксером года по версии журнала The Ring
Украинец дважды победил Тайсона Фьюри в 2024 году

9. Хэмилтон, Ферстаппен и другие: контракты всех действующих пилотов Формулы-1
Рассказываем, на сколько гонщики задержатся в своих командах

10. Чемпион мира, рекордсмен Лиги чемпионов, легенда Барсы и Мирон Маркевич
Топ-тренеры, которые на данный момент без работы

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