Чемпион мира, рекордсмен Лиги чемпионов, легенда Барсы и Мирон Маркевич

В случае тренерских отставок ведущим клубам Европы (да и нашим тоже) есть откуда черпать резервы. Сейчас среди безработных наставников – много известных и титулованных специалистов.

Мы выбрали наиболее статусных из тех, кто пока что сидит без любимого дела.

Зинедин Зидан

Гражданство: Франция

Возраст: 52 года

Последнее место работы: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Знаменитый француз покидал «Сантьяго Бернабеу» настоящим триумфатором. Шутка ли, выиграть с «королевским клубом» три подряд Лиги чемпионов. Доселе подобное не удавалось никому. Об истинных причинах ухода Зизу из «Мадрида» не ясно до сих пор. Ясно лишь одно: вот уже более трех с половиной лет Зидан находится без работы. Куда только не ставала его молва с тех пор. Чаще всего – в «ПСЖ», «Ювентус» и тот же «Реал». Но он, по слухам, хочет в сборную Франции. Дидье Дешам уйдет из национальной команды после ЧМ-2026. Зидан и дальше будет терпеливо ждать?

Йоахим Лев

Гражданство: Германия

Возраст: 64 года

Последнее место работы: национальная сборная Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Один из лучших тренеров в истории сборной Германии (победа на чемпионате мира и второе место на Евро) пока остается безработным. Лев покинул Бундестим летом 2021 года, сразу же после чемпионата Европы. Уйти победителем у него не получилось. Однако тогда было стойкое убеждение, что долго без работы он не останется. Но грядущим летом будет уже четыре года, как Лев вне игры. Поначалу его имя связывали и с некоторыми национальными сборными (Португалия, Бельгия), и с некоторыми клубами («Реал», «Бавария»), но слухи так и остались слухами. И вполне возможно, учитывая возраст, что этот специалист уже и не возобновит свою тренерскую карьеру.

Массимилиано Аллегри

Гражданство: Италия

Возраст: 57 лет

Последнее место работы: «Ювентус»

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Второй раз достойно войти в одну и ту же воду «Ювентуса» Максу не удалось. За три года, которые он отработал во главе туринского гранда – лишь один выигранный трофей. И это не скудетто, а «всего лишь» Кубок Италии. Именно после победы в национальном Кубке – над «Аталантой» в мае 2024 года – Аллегри и расстался со своим практически родным клубом. Расстался со скандалом. Похоже, и тренер, и клубное руководство искали повод, дабы расстаться. Повод был найден. Теперь Макса сватают практически во все итальянские клубы, где должность тренера вакантна. Но он пока что не спешит. Ждет лета, чтобы возглавить «Рому»?

Маурицио Сарри

Гражданство: Италия

Возраст: 66 лет

Последнее место работы: «Лацио»

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Этот тренер сделал себе имя в «Наполи». Выше второго места в серии А неаполитанцы под руководством Сарри не забирались, однако футбол, который прививал тогда Маурицио своим подопечным, стал не просто узнаваемым, а именем нарицательным – «саррибол». Правда, с тех пор Сарри ненамного подвинулся с точки зрения завоевания трофеев. Скудетто с «Ювентусом» - его единственная чемпионская корона. Во главе «лациале» Сарри стал вице-чемпионом Италии. Но в свой последний сезон во главе «орлов» забуксовал. И покинул Рим после четырех поражений подряд. Однако в этом случае, несмотря на солидный возраст, почему-то есть убеждение, что долго без работы этот тренер не засидится.

Паулу Фонсека

Гражданство: Португалия

Возраст: 51 год

Последнее место работы: «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший наставник «Шахтера» не совладал с «Миланом». Поссорился с некоторыми футболистами, не нашел общего языка со спортдиром. Да и результаты команды хромали. Особенно в национальном первенстве. После недавней ничьей против «Ромы» Фонсека был отправлен в отставку. Ему теперь вряд ли предложат тренировать топовый клуб – хотя чем черт не шутит, однако проекты типа «Лилля», где он работал до «Милана», он точно потянет. Не говоря уже о проектах типа «Шахтера».

Эрик тен Хаг

Гражданство: Нидерланды

Возраст: 54 года

Последнее место работы: «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

После блистательной работы в «Аяксе» молодого и прогрессивного тен Хага хотели ангажировать почти все топовые европейские коллективы. В итоге Эрик остановил свой выбор на «Манчестер Юнайтед». И наверняка уже после нескольких месяцев работы пожалел о своем выборе. На поверку оказалось, что от некогда великого клуба сейчас осталось одно название. Все, что смог выжать тен Хаг на «Олд Трафорд» - победа в Кубке Англии. А в остальном – так себе. С самого начала футбольная общественность Англии жаждала увольнения тен Хага. И она своего дождалась: в конце октября прошлого года голландец был уволен из «МЮ». И его услугами оперативно начали интересоваться статусные клубы. Но пока что тен Хаг решил взять творческий отпуск. Полагаем, что он не затянется.

Хави

Гражданство: Испания

Возраст: 44 года

Последнее место работы: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Президент «Барселоны» Лапорта долго и настойчиво обхаживал бывшую легенду клуба Хави, чтобы пригласить на пост наставника «блауграны». Долгие обхаживания дали желаемый результат: Лапорта и Хави ударили по рукам, и бывший капитан «Барселоны» стал ее главным тренером. Под руководством Хави каталонцы наконец-то выиграли Ла Лигу, однако на международной арене не блистали. Под конец прошлого сезона Хави и Лапорта откровенно разругались, и тренер начал публично критиковать клубное руководство. Лапорте этого оказалось достаточно, чтобы уволить наемного работника. Пока неизвестно, где и когда Хави возобновит свою тренерскую работу. Слухов много, но толку мало.

Эдин Терзич

Гражданство: Германия

Возраст: 42 года

Последнее место работы: «Боруссия» (Дортмунд)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

В минувшем сезоне Эдин Терзич вывел отнюдь не блестящую «Боруссию» в финал Лиги чемпионов. Это очень серьезное достижение для «шмелей», не отличавшихся в последнее время сколько-нибудь удачными выступлениями на евроарене. Каким же было удивление болельщиков (и не только нейтральных, но и «черно-желтых»), когда после финала ЛЧ Терзич объявил, что покидает «Дортмунд». Как оказалось, молодой специалист ушел в никуда. И до сих пор там находится. Может, в новом сезоне вернется к работе?

Дэвид Мойес

Гражданство: Великобритания

Возраст: 61 год

Последнее место работы: «Вест Хэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Еще один яркий пример того, как постфергюсоновский «Манчестер Юнайтед» губит тренерские карьеры. Более десяти лет Мойес возглавлял «Эвертон». Может быть, до сих пор бы возглавлял этот коллектив, но не смог устоять перед просьбой самого сэра Алекса Фергюсона – подобрать после него бразды правления. Не сложилось в итоге. Но в «Вест Хэме» сложилось более-менее. Правда, лишь со второй попытки. Во главе «молотобойцев» Мойес находился пять лет. После истечения контракта стороны решили прекратить сотрудничество. Пока что Дэвид без работы.

Мирон Маркевич

Гражданство: Украина

Возраст: 73 года

Последнее место работы: «Карпаты»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Именитый украинский наставник после краха «Днепра» долгое время оставался вне игры. Казалось, что он уже завершил свою славную тренерскую карьеру. Но бывший наставник сборной Украины откликнулся на предложение реанимированных «Карпат». И во главе своей родной команды вышел в УПЛ. Однако снова сыграть в элитном дивизионе во главе «зелено-белых» Мирону Богдановичу не удалось. Перед началом нынешнего сезона он был отправлен в отставку. Однако, по его словам, завязывать с тренерством он не спешит. Может, в новом сезоне снова возглавит «Карпаты»?