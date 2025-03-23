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Лига наций
23 марта 2025, 07:33 | Обновлено 23 марта 2025, 07:35
522
0

ДЕШАМ: «Еще одна большая выдумка. Мы провели много лет вместе»

Дидье рассказал об общении с Зинедином Зиданом

23 марта 2025, 07:33 | Обновлено 23 марта 2025, 07:35
522
0
ДЕШАМ: «Еще одна большая выдумка. Мы провели много лет вместе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам рассказал о взаимоотношениях со звездным французским специалистом Зинедином Зиданом, которого активно сватают на должность наставника сборной Франции.

«Еще одна большая выдумка! Мы провели много лет вместе. Между нами до сих пор большое уважение. Кстати, когда мы последний раз виделись, мы хорошо поговорили. Мы оба признаем успехи друг друга.

Я не являюсь его близким другом. У нас обоих своя жизнь, но что бы ни произошло, между нами всегда будет уважение», – сказал Дешам.

Ранее лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе заговорил о назначении Зидана на должность главного тренера сборной Франции.

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Зинедин Зидан Дидье Дешам сборная Франции по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Get French Football News
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