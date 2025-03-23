ДЕШАМ: «Еще одна большая выдумка. Мы провели много лет вместе»

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам рассказал о взаимоотношениях со звездным французским специалистом Зинедином Зиданом, которого активно сватают на должность наставника сборной Франции.

«Еще одна большая выдумка! Мы провели много лет вместе. Между нами до сих пор большое уважение. Кстати, когда мы последний раз виделись, мы хорошо поговорили. Мы оба признаем успехи друг друга.

Я не являюсь его близким другом. У нас обоих своя жизнь, но что бы ни произошло, между нами всегда будет уважение», – сказал Дешам.

Ранее лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе заговорил о назначении Зидана на должность главного тренера сборной Франции.