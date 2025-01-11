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Англия
11 января 2025, 19:06 | Обновлено 11 января 2025, 20:40
1048
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Кубок Англии. Победы Челси и Лестера, матчи Забарного и Ярмолюка

Илья снова отыграл полный матч

11 января 2025, 19:06 | Обновлено 11 января 2025, 20:40
1048
0
Кубок Англии. Победы Челси и Лестера, матчи Забарного и Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась большая часть матчей 3-го раунда Кубка Англии.

В следующий раунд ожидаемо прошел Челси, который забил 5 голов Моркаму, а также Борнмут, разобравшийся с ВБА. Илья Забарный снова не получил отдых и провел весь матч.

А вот Брентфорд Егора Ярмолюка вылетел от Плимута. Игрок сборной Украины провел на поле 63 минуты.

Кубок Англии. 3-й раунд

Лестер – КПР 6:2
Голы: Джастин, 8, 63, Мавидиди, 35, Варди, 51, Фас, 90+3 – Варан, 18, Колли, 45

Борнмут – Вест Бром 5:1
Голы: Клюйверт, 27, Оаттара, 35, 44, Семеньо, 47, Джеббисон, 90+2 – Тэйлор, 14

Брентфорд – Плимут 0:1
Голы: Уиттакер, 82

Челси – Моркам 5:0
Голы: Адарабийо, 40, 70, Нкунку, 50, Фелиш, 75, 77

Эксетер – Оксфорд 3:1
Голы: Митчелл, 22, 40, Харпер, 64 – Филлипс, 14

Норвич – Брайтон 0:4
Голы: Рюттер, 38, 45, Энциско, 60, Марч, 74

Ноттингем Форест – Лутон 2:0
Голы: Йейтс, 40, Соса, 68

Рединг – Бернли 1:3
Голы: Винг, 77 – Фостер, 71, Флемминг, 100, 109

Сандерленд – Сток Сити 1:2
Голы: Алексич, 64 – Кэннон, 4 – Эннис, 112

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Кубок Англии по футболу Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк Брентфорд Лестер Вест Бромвич Плимут Норвич Брайтон Сандерленд Ноттингем Форест Лутон Таун Бернли Рединг
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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