Кубок Англии. Победы Челси и Лестера, матчи Забарного и Ярмолюка
Илья снова отыграл полный матч
Состоялась большая часть матчей 3-го раунда Кубка Англии.
В следующий раунд ожидаемо прошел Челси, который забил 5 голов Моркаму, а также Борнмут, разобравшийся с ВБА. Илья Забарный снова не получил отдых и провел весь матч.
А вот Брентфорд Егора Ярмолюка вылетел от Плимута. Игрок сборной Украины провел на поле 63 минуты.
Кубок Англии. 3-й раунд
Лестер – КПР 6:2
Голы: Джастин, 8, 63, Мавидиди, 35, Варди, 51, Фас, 90+3 – Варан, 18, Колли, 45
Борнмут – Вест Бром 5:1
Голы: Клюйверт, 27, Оаттара, 35, 44, Семеньо, 47, Джеббисон, 90+2 – Тэйлор, 14
Брентфорд – Плимут 0:1
Голы: Уиттакер, 82
Челси – Моркам 5:0
Голы: Адарабийо, 40, 70, Нкунку, 50, Фелиш, 75, 77
Эксетер – Оксфорд 3:1
Голы: Митчелл, 22, 40, Харпер, 64 – Филлипс, 14
Норвич – Брайтон 0:4
Голы: Рюттер, 38, 45, Энциско, 60, Марч, 74
Ноттингем Форест – Лутон 2:0
Голы: Йейтс, 40, Соса, 68
Рединг – Бернли 1:3
Голы: Винг, 77 – Фостер, 71, Флемминг, 100, 109
Сандерленд – Сток Сити 1:2
Голы: Алексич, 64 – Кэннон, 4 – Эннис, 112
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрген выделил Месси, Пеле и Марадону
«Ньюкасл» попытается приобрести Илью Забарного уже зимой