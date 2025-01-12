11 января в игре третьего раунда Кубка Англии «Ноттингем» уверенно победил «Лутон».

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой. Голы могли быть уже в начале тайма, но в итоге забить игрокам «Ноттингема» удалось лишь под занавес первой половины.

Во втором тайме хозяева поля забили еще один гол. У «Лутона» было несколько неплохих попыток, но до гола дело не дошло.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ноттингем Форест – Лутон 2:0

Голы: Йейтс, 40, Соса, 68