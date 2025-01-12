11.01.2025 17:00 – FT 2 : 0
Англия12 января 2025, 04:12 | Обновлено 12 января 2025, 04:13
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Ноттингем – Лутон – 2:0. У лесников все хорошо и в кубке. Видео голов
Хозяева поля не увидели сопротивления от гостей
12 января 2025, 04:12 | Обновлено 12 января 2025, 04:13
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11 января в игре третьего раунда Кубка Англии «Ноттингем» уверенно победил «Лутон».
Хозяева поля с первых минут завладели инициативой. Голы могли быть уже в начале тайма, но в итоге забить игрокам «Ноттингема» удалось лишь под занавес первой половины.
Во втором тайме хозяева поля забили еще один гол. У «Лутона» было несколько неплохих попыток, но до гола дело не дошло.
Кубок Англии. 3-й раунд
Ноттингем Форест – Лутон 2:0
Голы: Йейтс, 40, Соса, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Соса (Ноттингем Форест).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
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