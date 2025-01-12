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11.01.2025 17:00 – FT 2 : 0
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Англия
12 января 2025, 04:12 | Обновлено 12 января 2025, 04:13
15
0

Ноттингем – Лутон – 2:0. У лесников все хорошо и в кубке. Видео голов

Хозяева поля не увидели сопротивления от гостей

12 января 2025, 04:12 | Обновлено 12 января 2025, 04:13
15
0
Ноттингем – Лутон – 2:0. У лесников все хорошо и в кубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в игре третьего раунда Кубка Англии «Ноттингем» уверенно победил «Лутон».

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой. Голы могли быть уже в начале тайма, но в итоге забить игрокам «Ноттингема» удалось лишь под занавес первой половины.

Во втором тайме хозяева поля забили еще один гол. У «Лутона» было несколько неплохих попыток, но до гола дело не дошло.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ноттингем Форест – Лутон 2:0

Голы: Йейтс, 40, Соса, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Соса (Ноттингем Форест).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
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видео голов и обзор Кубок Англии по футболу Ноттингем Форест Лутон Таун
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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