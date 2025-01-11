Цыганков вернулся на поле, Жирона выиграла первый матч 2025 года

Жирона провела первый матч в 2025 году. Команда в рамках очередного тура чемпионата Испании на выезде обыграла аутсайдера Алавес 1:0 благодаря голу в компенсированное время.

Главным событием стало возвращение после травмы украинского хавбека Виктора Цыганкова, который вышел на поле на 70-й минуте. Ранее наставник Мичел отмечал, что рассчитывает в ближайшее время увидеть игрока в лучшей форме.

Жирона набрала 28 очков и находится на 7-й позиции Ла Лиги.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Алавес – Жирона 0:1

Гол: Солис, 90+1