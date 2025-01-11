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Чемпионат Испании
Алавес
11.01.2025 15:00 – FT 0 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 января 2025, 17:05 | Обновлено 11 января 2025, 17:35
1489
0

Цыганков вернулся на поле, Жирона выиграла первый матч 2025 года

Украинец отыграл чуть больше 20 минут

11 января 2025, 17:05 | Обновлено 11 января 2025, 17:35
1489
0
Цыганков вернулся на поле, Жирона выиграла первый матч 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона провела первый матч в 2025 году. Команда в рамках очередного тура чемпионата Испании на выезде обыграла аутсайдера Алавес 1:0 благодаря голу в компенсированное время.

Главным событием стало возвращение после травмы украинского хавбека Виктора Цыганкова, который вышел на поле на 70-й минуте. Ранее наставник Мичел отмечал, что рассчитывает в ближайшее время увидеть игрока в лучшей форме.

Жирона набрала 28 очков и находится на 7-й позиции Ла Лиги.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Алавес – Жирона 0:1
Гол: Солис, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джон Солис (Жирона).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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