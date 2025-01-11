Цыганков вернулся на поле, Жирона выиграла первый матч 2025 года
Украинец отыграл чуть больше 20 минут
Жирона провела первый матч в 2025 году. Команда в рамках очередного тура чемпионата Испании на выезде обыграла аутсайдера Алавес 1:0 благодаря голу в компенсированное время.
Главным событием стало возвращение после травмы украинского хавбека Виктора Цыганкова, который вышел на поле на 70-й минуте. Ранее наставник Мичел отмечал, что рассчитывает в ближайшее время увидеть игрока в лучшей форме.
Жирона набрала 28 очков и находится на 7-й позиции Ла Лиги.
Чемпионат Испании. 19-й тур
Алавес – Жирона 0:1
Гол: Солис, 90+1
События матча
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