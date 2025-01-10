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Чемпионат Испании
Алавес
11.01.2025 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 января 2025, 19:50 |
47
0

Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января матч 19-го тура Ла Лиги

10 января 2025, 19:50 |
47
0
Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 11 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Ожидается, что в поединке примет участие вингер «Жироны» Виктор Цыганков, не игравший из-за травмы с ноября 2024.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Алавес – Жирона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига смотреть онлайн Жирона Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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