В субботу, 11 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Ожидается, что в поединке примет участие вингер «Жироны» Виктор Цыганков, не игравший из-за травмы с ноября 2024.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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