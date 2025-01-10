Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января матч 19-го тура Ла Лиги
В субботу, 11 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Ожидается, что в поединке примет участие вингер «Жироны» Виктор Цыганков, не игравший из-за травмы с ноября 2024.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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