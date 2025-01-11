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Чемпионат Испании
Алавес
11.01.2025 15:00 - : -
Жирона
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Испания
11 января 2025, 03:58 | Обновлено 11 января 2025, 04:01
26
0

Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 11 января в 15:00 по Киеву

11 января 2025, 03:58 | Обновлено 11 января 2025, 04:01
26
0
Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января на «Мендисоросса» пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором «Алавес» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Алавес

Команда тяжело возвращалась в позапрошлом году в Ла Лигу - только через стыковые поединки. Ей сулили очень тяжелую борьбу за выживание, но вместо этого получилось закрепиться в середине таблицы. Как часто бывает, следующий год складывается для бывшего новичка элитного дивизиона достаточно непросто. В итоге в начале декабря тренера сменили, будучи в одном очке от зоны вылета. Вот только преемник Луиса Гарсии Пласы, Эдуардо Коудет, ухитрился дебютировать с поражения в кубке полулюбительской Депортиво Минере. Да и в Примере аргентинец не выигрывал, впрочем, и не проигрывал. Уничтожители бобов закончили год результативными ничьими против Осасуны, Атлетика и Валенсии, и на 16-й позиции, на 2 балла опережая лучшего из тройки аутсайлеров, Эспаньол.

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Жирона

Клуб был просто обречен на падение в этой темпораде. Очень уж неожиданный, внезапен был успех в прошлом сезоне, только четвертом для него в Примере, причем лишь втором после возвращения из Сегунды. Жирондинцы долго лидировали, а закончили третьими. Но вот только летом слишком много лидеров ушло, пусть даже Мичел Санчес остался. Дебют в Лиге чемпионов обернулся серией поражений, и только со Слованом, безнадежным аутсайдером, испанцы вымучили первую победу - она так и остается единственной, более того, остальные встречи там проигрывались. Еще большим шоком стал вылет от кубка, ведь скромный УД Логроньес выиграл серию пенальти с защитником в воротах! Также клуб съехал в Примере, где только за счет разгрома Хетафе перед паузой сбалансировал количество побед и поражений и идет 8-м. Впрочем, как минимум за 7-е место есть все шансы побороться, правда, конкуренция невероятно плотна.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, сыграв впервые с 2019-го года, жирондинцы взяли четыре из шести возможных очков.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными. В 2024-м году клубы не впечатляли. Они попытаются прибавить, но пока выбираем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Алавес
11 января 2025 -
15:00
Жирона
Тотал меньше 2.5 1.71 Сделать ставку
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Алавес Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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