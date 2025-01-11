Алавес – Жирона – 0:1. Камбэк Цыганкова и гол на 90+1-й. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 19-го тура Ла Лиги
В субботу, 11 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной».
Матч прошел на стадионе Мендисорроса в Витория-Гастейс. Гости минимально одолели хозяев со счетом 1:0.
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Автором единственного гола в матче стал Джон Солис на 90+1-й.
Впервые с 27 ноября 2024 года украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле. 27-летний футболист вышел на поле на 70-й минуте, результативными действиями не отметился.
Чемпионат Испании. 19-й тур
Алавес – Жирона – 0:1
Гол: Солис, 90+1
Видеообзор матча
События матча
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