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Чемпионат Испании
Алавес
11.01.2025 15:00 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
11 января 2025, 19:05 |
1247
0

Алавес – Жирона – 0:1. Камбэк Цыганкова и гол на 90+1-й. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 19-го тура Ла Лиги

11 января 2025, 19:05 |
1247
0
Алавес – Жирона – 0:1. Камбэк Цыганкова и гол на 90+1-й. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 11 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной».

Матч прошел на стадионе Мендисорроса в Витория-Гастейс. Гости минимально одолели хозяев со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал Джон Солис на 90+1-й.

Впервые с 27 ноября 2024 года украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле. 27-летний футболист вышел на поле на 70-й минуте, результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Алавес – Жирона – 0:1
Гол: Солис, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джон Солис (Жирона).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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