В субботу, 11 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной».

Матч прошел на стадионе Мендисорроса в Витория-Гастейс. Гости минимально одолели хозяев со счетом 1:0.

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Автором единственного гола в матче стал Джон Солис на 90+1-й.

Впервые с 27 ноября 2024 года украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле. 27-летний футболист вышел на поле на 70-й минуте, результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Алавес – Жирона – 0:1

Гол: Солис, 90+1

Видеообзор матча