ATP11 января 2025, 05:21 |
583
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ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Элина в Instagram поделилась снимком Гаэля
11 января 2025, 05:21 |
583
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Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на чемпионство своего мужа Гаэля Монфиса на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Украинка опубликовала фото Монфиса в Instagram, на котором француз есть борщ.
«Заряжен борщом», – подписана сториз.
Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
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