Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на чемпионство своего мужа Гаэля Монфиса на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Украинка опубликовала фото Монфиса в Instagram, на котором француз есть борщ.

«Заряжен борщом», – подписана сториз.

Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.

ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса