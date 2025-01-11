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  4. ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
ATP
11 января 2025, 05:21 |
583
0

ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса

Элина в Instagram поделилась снимком Гаэля

11 января 2025, 05:21 |
583
0
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на чемпионство своего мужа Гаэля Монфиса на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Украинка опубликовала фото Монфиса в Instagram, на котором француз есть борщ.

«Заряжен борщом», – подписана сториз.

Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.

ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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