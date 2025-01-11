Челси готовится сделать предложение по трансферу звездного украинца

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английского портала Teamtalk, руководство «Челси» получило положительный отзыв от своих скаутов об украинце. «Челси» готовится сделать предложение по трансферу Забарного уже в этом месяце.

Кроме Забарного, «Челси» изучает трансферы еще трех игроков «Борнмута» – Милоша Керкеза, Антуан Семеньо и Дина Хёйсена.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 21 матч на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.