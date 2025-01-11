Шахтер покупает уругвайского центрбека. Источник сообщил детали

19-летний центрбек «Пеньяроля» Хуан Родригес станет новым футболистом «Шахтера» уже в текущее трансферное окно.

По данным паблика Garra Charrúa, за молодого игрока «горняки» заплатят около 7 миллионов евро, из которых 4 достанутся нынешнему клубу Родригеса – «Пеньяролю».

С «Шахтером» центрбек, способный также сыграть слева в обороне, подпишет контракт до 2029 года.

Также источник отмечает, что к донецкой команде Хуан Родригес присоединится после участия в чемпионате Южной Америки U-20, который с 23 января по 16 февраля пройдет на полях Венесуэлы.

Отметим, что в минувшем году Хуан Родригес играл в аренде за «Бостон Ривер», проведя 24 матча на взрослом уровне.

Ранее в «Бостон Ривер» дончане присмотрели, а впоследствии приобрели венесуэльского форварда Кевина Келси, которого в настоящий момент торгуют североамериканский «Портленд Тимберс» и итальянская «Парма».