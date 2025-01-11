Шахтер покупает уругвайского центрбека. Источник сообщил детали
Хуан Родригес может стать новичком донецкого клуба
19-летний центрбек «Пеньяроля» Хуан Родригес станет новым футболистом «Шахтера» уже в текущее трансферное окно.
По данным паблика Garra Charrúa, за молодого игрока «горняки» заплатят около 7 миллионов евро, из которых 4 достанутся нынешнему клубу Родригеса – «Пеньяролю».
С «Шахтером» центрбек, способный также сыграть слева в обороне, подпишет контракт до 2029 года.
Также источник отмечает, что к донецкой команде Хуан Родригес присоединится после участия в чемпионате Южной Америки U-20, который с 23 января по 16 февраля пройдет на полях Венесуэлы.
Отметим, что в минувшем году Хуан Родригес играл в аренде за «Бостон Ривер», проведя 24 матча на взрослом уровне.
Ранее в «Бостон Ривер» дончане присмотрели, а впоследствии приобрели венесуэльского форварда Кевина Келси, которого в настоящий момент торгуют североамериканский «Портленд Тимберс» и итальянская «Парма».
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