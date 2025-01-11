Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение уже сделано. Шахтер нацелился на игрока сборной Уругвая
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 00:23 | Обновлено 11 января 2025, 00:31
212
0

Предложение уже сделано. Шахтер нацелился на игрока сборной Уругвая

Клуб-чемпион Украины хочет подписать Хуана Родригеса из «Пеньяроля»

11 января 2025, 00:23 | Обновлено 11 января 2025, 00:31
212
0
Предложение уже сделано. Шахтер нацелился на игрока сборной Уругвая
ФК Бостон Ривер. Хуан Родригес

Донецкий «Шахтер» заинтересован в трансфере центрального защитника уругвайского «Пеньяроля» Хуана Родригеса, сообщает журналист Carve Deportiva Рамиро Сория.

«Горняки» уже сделали первое предложение по 19-летнему игроку. За него чемпион Украины готов заплатить 6 млн евро и оставить нынешнему клубу футболиста процент от его предстоящей перепродажи.

Прошлый сезон Родригес провел в аренде у «Бостон Ривер», за который он сыграл 24 матча.

Хуан уже дебютировал в составе сборной Уругвая, сыграв в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики.

По теме:
Неожиданный вариант. В Франции нашелся претендент на Рэшфорда
Все согласовано. Шахтер четвертый раз отдает Майкона в аренду Коринтиансу
Одно из открытий сезона. Манчестер Сити завершает переход молодого таланта
Пеньяроль Шахтер Донецк Бостон Ривер трансферы трансферы УПЛ сборная Уругвая по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином
Бокс | 10 января 2025, 17:14 8
Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином
Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином

Василий будет вынужден боксировать с победителем боя Абдулаев – Мураталья

Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Футбол | 10 января 2025, 02:45 2
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс

Известный портал GiveMeSport составил символическую сборную лучших футболистов в XXI веке

Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Футбол | 10.01.2025, 22:27
Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Футбол | 10.01.2025, 01:30
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
09.01.2025, 10:40 2
Футбол
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем