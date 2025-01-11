Предложение уже сделано. Шахтер нацелился на игрока сборной Уругвая

Донецкий «Шахтер» заинтересован в трансфере центрального защитника уругвайского «Пеньяроля» Хуана Родригеса, сообщает журналист Carve Deportiva Рамиро Сория.

«Горняки» уже сделали первое предложение по 19-летнему игроку. За него чемпион Украины готов заплатить 6 млн евро и оставить нынешнему клубу футболиста процент от его предстоящей перепродажи.

Прошлый сезон Родригес провел в аренде у «Бостон Ривер», за который он сыграл 24 матча.

Хуан уже дебютировал в составе сборной Уругвая, сыграв в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики.