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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 12:18 |
557
3

Легионер Шахтера может перебраться в итальянскую Серию А

Кевин Келси определится со своим будущим в ближайшее время

11 января 2025, 12:18 |
557
3
Легионер Шахтера может перебраться в итальянскую Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

20-летний венесуэльский форвард донецкого «Шахтера» Кевин Келси может покинуть Украинскую Премьер-лигу в ближайшее время – футболист заинтересовал несколько иностранных клубов.

Спортивный журналист Даниэль Нохра сообщил, что итальянская «Парма» и американский «Портленд» заинтересованы в приобретении футболиста:

«Над трансфером Келси работают два клуба – «Парма» и «Портленд». Рассматривается полноценный трансфер, который позволит Кевину окончательно покинуть донецкий «Шахтер». Венесуэльский форвард попытается определиться со своим будущим в ближайшее время», – сообщил Нохра в социальных сетях.

Келси в прошлом году выступал за американский «Цинциннати» – провел 25 матчей в чемпионате и забил шесть голов. В начале января форвард вернулся в расположение украинского клуба.

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трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Парма Портленд Тимберс Кевин Келси Цинциннати (MLS)
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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FunnyCat_____
ссикан когда в Ювентус?
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Gargantua81
Траоре им втюхать никому не удалось, так что будут продавать Келси
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