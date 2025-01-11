Легионер Шахтера может перебраться в итальянскую Серию А

20-летний венесуэльский форвард донецкого «Шахтера» Кевин Келси может покинуть Украинскую Премьер-лигу в ближайшее время – футболист заинтересовал несколько иностранных клубов.

Спортивный журналист Даниэль Нохра сообщил, что итальянская «Парма» и американский «Портленд» заинтересованы в приобретении футболиста:

«Над трансфером Келси работают два клуба – «Парма» и «Портленд». Рассматривается полноценный трансфер, который позволит Кевину окончательно покинуть донецкий «Шахтер». Венесуэльский форвард попытается определиться со своим будущим в ближайшее время», – сообщил Нохра в социальных сетях.

Келси в прошлом году выступал за американский «Цинциннати» – провел 25 матчей в чемпионате и забил шесть голов. В начале января форвард вернулся в расположение украинского клуба.