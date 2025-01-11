Что ждет украинца? В Арсенале приняли важное решение по Зинченко

Лондонский «Арсенал» хочет избавиться от украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Arsenal Insider.

«Канониры» готовы рассмотреть все возможные варианты относительно 28-летнего игрока и его будущего. Это означает, что защитник может покинуть клуб как на правах аренды, так и посредством полноценного трансфера.

Однако отмечается, что фактором, который может помешать планам «Арсенала» в отношении украинца, является его высокая заработная плата.

В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 11 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.