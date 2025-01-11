Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что ждет украинца? В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Англия
11 января 2025, 21:12 |
1593
2

Что ждет украинца? В Арсенале приняли важное решение по Зинченко

Лондонский клуб готов рассматривать все варианты, чтобы избавиться от Александра

11 января 2025, 21:12 |
1593
2
Что ждет украинца? В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» хочет избавиться от украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Arsenal Insider.

«Канониры» готовы рассмотреть все возможные варианты относительно 28-летнего игрока и его будущего. Это означает, что защитник может покинуть клуб как на правах аренды, так и посредством полноценного трансфера.

Однако отмечается, что фактором, который может помешать планам «Арсенала» в отношении украинца, является его высокая заработная плата.

В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 11 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута едет в Италию
ИБРАГИМОВИЧ: «Милан – один из величайших клубов в мире, и все хотят сюда»
«Мне, конечно, приятно...» Кочергин прокомментировал слухи о трансфере
Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Бокс | 11 января 2025, 09:24 1
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем

Тайсон назвал лучших молодых боксеров современности

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Футбол | 11 января 2025, 13:34 0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»

Наставник «Ромы» прокомментировал трансфер полузащитника Энцо Ле Фе

ФОТО. Участники цветочной церемонии развернули флаг Украины после гонки
Биатлон | 11.01.2025, 17:11
ФОТО. Участники цветочной церемонии развернули флаг Украины после гонки
ФОТО. Участники цветочной церемонии развернули флаг Украины после гонки
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 11.01.2025, 19:12
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина
Футбол | 11.01.2025, 21:05
Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина
Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
до червня 2026 пересидить..
Ответить
+3
ZANREGENT
Шахтёру за 100 лямов продайте
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
10.01.2025, 18:55 15
Футбол
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30 1
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем