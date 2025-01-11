Что ждет украинца? В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Лондонский клуб готов рассматривать все варианты, чтобы избавиться от Александра
Лондонский «Арсенал» хочет избавиться от украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Arsenal Insider.
«Канониры» готовы рассмотреть все возможные варианты относительно 28-летнего игрока и его будущего. Это означает, что защитник может покинуть клуб как на правах аренды, так и посредством полноценного трансфера.
Однако отмечается, что фактором, который может помешать планам «Арсенала» в отношении украинца, является его высокая заработная плата.
В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 11 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.
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