Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный не собирается подписывать новый контракт с клубом и уже через полгода получит статус свободного агента.

Как сообщает источник, после успешных выступлений за национальную команду, Калюжный решил не продлевать соглашение, срок действия которого заканчивается 30 июня.

Руководство «Александрии» начало активные поиски игрока, который сможет заменить украинского полузащитника. В клубе рассматривают кандидатуры и футболистов УПЛ, и представителей иностранных чемпионатов.

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее полузащитник попал в символическую сборную УПЛ по версии Sport.ua.