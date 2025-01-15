Англия15 января 2025, 22:12 | Обновлено 15 января 2025, 22:18
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Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги
15 января 2025, 22:12 | Обновлено 15 января 2025, 22:18
58
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15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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