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Англия
15 января 2025, 22:12 | Обновлено 15 января 2025, 22:18
58
0

Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги

15 января 2025, 22:12 | Обновлено 15 января 2025, 22:18
58
0
Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Тоттенхэм видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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