Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье подписало Факундо Батисту. Контракт на три года с опцией продления
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 21:35 |
1571
0

Полесье подписало Факундо Батисту. Контракт на три года с опцией продления

Житомирский клуб обзавелся элитным бомбардиром из Уругвая

13 января 2025, 21:35 |
1571
0
Полесье подписало Факундо Батисту. Контракт на три года с опцией продления
ФК Пеньяроль. Факундо Батиста

«Полесье» осуществило громкий трансфер 25-летнего форварда «Пеньяроля» Факундо Батисты, который в текущем сезоне выступал за уругвайскую команду на правах аренды из «Некаксы».

По информации журналиста Себастьяна Балестье, «Полесье» оформило с Батистой контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма сделки пока не афишируется, однако известно, что «Некакса» заплатит «Пеньяролю» 250 тысяч долларов за досрочное прекращение арендного договора по нападающему.

Ранее в СМИ писали, что Батиста принял предложение играть за «Полесье», так как соблазнился на очень высокую зарплату, которую гарантировали ему в Украине.

По теме:
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
«Я ожидаю этого». Эксперт по трансферам раскрыл планы Арсенала на Зинченко
Факундо Батиста Полесье Житомир Некакса Пеньяроль трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12 января 2025, 22:07 11
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны

Забитым мячом отметился вингер Рафинья

Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Бокс | 13 января 2025, 08:21 2
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Энтони отдал должное украинскому чемпиону

Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Бокс | 13.01.2025, 16:14
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13.01.2025, 08:58
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны
Футбол | 13.01.2025, 20:27
В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны
В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 19
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 2
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 24
Футбол
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
12.01.2025, 14:26 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем