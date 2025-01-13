Полесье подписало Факундо Батисту. Контракт на три года с опцией продления
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«Полесье» осуществило громкий трансфер 25-летнего форварда «Пеньяроля» Факундо Батисты, который в текущем сезоне выступал за уругвайскую команду на правах аренды из «Некаксы».
По информации журналиста Себастьяна Балестье, «Полесье» оформило с Батистой контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.
Сумма сделки пока не афишируется, однако известно, что «Некакса» заплатит «Пеньяролю» 250 тысяч долларов за досрочное прекращение арендного договора по нападающему.
Ранее в СМИ писали, что Батиста принял предложение играть за «Полесье», так как соблазнился на очень высокую зарплату, которую гарантировали ему в Украине.
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