Полесье подписало Факундо Батисту. Контракт на три года с опцией продления

«Полесье» осуществило громкий трансфер 25-летнего форварда «Пеньяроля» Факундо Батисты, который в текущем сезоне выступал за уругвайскую команду на правах аренды из «Некаксы».

По информации журналиста Себастьяна Балестье, «Полесье» оформило с Батистой контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма сделки пока не афишируется, однако известно, что «Некакса» заплатит «Пеньяролю» 250 тысяч долларов за досрочное прекращение арендного договора по нападающему.

Ранее в СМИ писали, что Батиста принял предложение играть за «Полесье», так как соблазнился на очень высокую зарплату, которую гарантировали ему в Украине.