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  4. Переговоры уже скоро. На Зинченко появился новый претендент
Англия
13 января 2025, 16:16 |
1900
3

Переговоры уже скоро. На Зинченко появился новый претендент

Александра хочет подписать Галатасарай

13 января 2025, 16:16 |
1900
3
Переговоры уже скоро. На Зинченко появился новый претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает ASpor.

По информации источника, клуб из Стамбула планирует уже в ближайшее время начать переговоры с «канонирами» по переходу 28-летнего игрока.

Ожидается, что трансфер украинца может состояться как этой зимой, так и следующим летом – уже по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в подписании Зинченко также заинтересованы миланский «Интер» и турецкий «Фенербахче».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Галатасарай трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Leon Killer
ЛНЗ в самый раз
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GloryUkraine
Це вже більш реально.
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Spaceman
Може в Полісся?
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