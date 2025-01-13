Переговоры уже скоро. На Зинченко появился новый претендент
Александра хочет подписать Галатасарай
Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает ASpor.
По информации источника, клуб из Стамбула планирует уже в ближайшее время начать переговоры с «канонирами» по переходу 28-летнего игрока.
Ожидается, что трансфер украинца может состояться как этой зимой, так и следующим летом – уже по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось, что в подписании Зинченко также заинтересованы миланский «Интер» и турецкий «Фенербахче».
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