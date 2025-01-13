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13 января 2025, 06:17 | Обновлено 13 января 2025, 06:34
863
0

Барселона уничтожила Реал, первая победа Динамо, гол Довбика

Главные новости за 12 января на Sport.ua

13 января 2025, 06:17 | Обновлено 13 января 2025, 06:34
863
0
Барселона уничтожила Реал, первая победа Динамо, гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 января.

1A. Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Мадридская команда вновь разгромно уступила принципиальному сопернику и проиграла трофей

1B. Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Киевляне провели в Белеке второй спарринг зимней паузы

1C. Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте
В 20-м туре Серии А команды сыграли 2:2, Артем реализовал 11-метровый в конце поединка

1D. Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

2A. Турецкие СМИ пишут, что Трабзонспор договорился с Шахтером по Зубкову
Правда, сумма предложения, фигурирующая в новостях, выглядит крайне сомнительной…

2B. Динамо Загреб заинтересовалось форвардом Шахтера после спарринга – источник
Лассина Траоре попал в фокус внимания хорватского гранда

2C. Источник: Крупский не будет играть весной за Металлист 1925
Илья может быть отдан харьковским клубом в аренду на полгода

2D. В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Эдсон может усилить киевский клуб

3. Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Португальский форвард хочет видеть усиление команды

4A. Дождь не помог. Стародубцева проиграла в первом же матче на Aus Open 2025
Юлия не сумела одолеть Лейлу Фернандес в 1/64 финала, уступив в двух сетах

4B. Свитолина вернула две позиции. Обновленный рейтинг WTA перед Aus Open 2025
Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину, Мэдисон Киз вошла в топ-15

4C. Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Гаэль улучшил 11 строчек и идет 41-м, первый номер Украины Овчаренко утратил 6 мест

5. Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Энтони отдал должное украинскому чемпиону

6. Поражение в первом раунде. Дебютант UFC нокаутировал украинца Потерю
Поединок состоялся на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США)

7A. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Вторая победа украинцев на турнире

7B. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею открыла турнир поражением
Уступили сборной Словакии

8. Украинская шахматистка стала чемпионкой Европы в быстрой программе
Анна Ушенина стала второй в блиц-турнире и первой в быстрой игре

9. Негостеприимная Исландия. Галичанка проиграла Хаукару и второй поединок
Львовянки завершили выступление в еврокубковом турнире

10A. Забарный и фабрика талантов. В чем секрет успехов Борнмута
Поговорим о методах, решениях и людях, из-за которых «вишни» находятся в центре внимания многих СМИ

10B. Проверка звездочек Украины, шанс для Джоковича, борьба за корону у женщин
Превью к Australian Open 2025

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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