Барселона уничтожила Реал, первая победа Динамо, гол Довбика
Главные новости за 12 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 января.
1A. Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Мадридская команда вновь разгромно уступила принципиальному сопернику и проиграла трофей
1B. Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Киевляне провели в Белеке второй спарринг зимней паузы
1C. Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте
В 20-м туре Серии А команды сыграли 2:2, Артем реализовал 11-метровый в конце поединка
1D. Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3
2A. Турецкие СМИ пишут, что Трабзонспор договорился с Шахтером по Зубкову
Правда, сумма предложения, фигурирующая в новостях, выглядит крайне сомнительной…
2B. Динамо Загреб заинтересовалось форвардом Шахтера после спарринга – источник
Лассина Траоре попал в фокус внимания хорватского гранда
2C. Источник: Крупский не будет играть весной за Металлист 1925
Илья может быть отдан харьковским клубом в аренду на полгода
2D. В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Эдсон может усилить киевский клуб
3. Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Португальский форвард хочет видеть усиление команды
4A. Дождь не помог. Стародубцева проиграла в первом же матче на Aus Open 2025
Юлия не сумела одолеть Лейлу Фернандес в 1/64 финала, уступив в двух сетах
4B. Свитолина вернула две позиции. Обновленный рейтинг WTA перед Aus Open 2025
Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину, Мэдисон Киз вошла в топ-15
4C. Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Гаэль улучшил 11 строчек и идет 41-м, первый номер Украины Овчаренко утратил 6 мест
5. Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Энтони отдал должное украинскому чемпиону
6. Поражение в первом раунде. Дебютант UFC нокаутировал украинца Потерю
Поединок состоялся на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США)
7A. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Вторая победа украинцев на турнире
7B. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею открыла турнир поражением
Уступили сборной Словакии
8. Украинская шахматистка стала чемпионкой Европы в быстрой программе
Анна Ушенина стала второй в блиц-турнире и первой в быстрой игре
9. Негостеприимная Исландия. Галичанка проиграла Хаукару и второй поединок
Львовянки завершили выступление в еврокубковом турнире
10A. Забарный и фабрика талантов. В чем секрет успехов Борнмута
Поговорим о методах, решениях и людях, из-за которых «вишни» находятся в центре внимания многих СМИ
10B. Проверка звездочек Украины, шанс для Джоковича, борьба за корону у женщин
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