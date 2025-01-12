Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?

ATP опубликовала первую обновленную версию мирового рейтинга в новом сезоне. На прошлой неделе теннисисты разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Аделаиде и Окленде.

В первой десятке изменений нет. Янник Синнер начнет Открытый чемпионат Австралии 2025 в статусе первой ракетки мира и не потеряет лидерство, даже если вылетит в 1-м раунде, а кто-то преследователей станет победителем. Александр Зверев – второй, Карлос Алькарас замыкает топ-3.

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис благодаря трофею в Окленде поднялся на 11 мест и теперь идет 41-м.

В Аделаиде титул завоевал Феликс Оже-Альяссим. Канадец улучшил 6 позиций и поднялся на 23-ю строчку.

Топ-10 рейтинга АТР

Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко утратил 6 позиций и сейчас занимает 314-е место. Пока что наш лидер не играл в новом сезоне.

Небольшое улучшение у Юрия Джавакяна (+8), Эрика Ваншельбойма (+3), Ильи Марченко (+2) и Вячеслава Белинского (+2). Позиции, помимо Овчаренко, потеряли Виталий Сачко (-2) и Алексей Крутых (-8).

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР