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  4. Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
ATP
12 января 2025, 10:19 |
910
0

Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?

Гаэль улучшил 11 строчек и идет 41-м, первый номер Украины Овчаренко утратил 6 мест

12 января 2025, 10:19 |
910
0
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Getty Images/Global Images Ukraine

ATP опубликовала первую обновленную версию мирового рейтинга в новом сезоне. На прошлой неделе теннисисты разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Аделаиде и Окленде.

В первой десятке изменений нет. Янник Синнер начнет Открытый чемпионат Австралии 2025 в статусе первой ракетки мира и не потеряет лидерство, даже если вылетит в 1-м раунде, а кто-то преследователей станет победителем. Александр Зверев – второй, Карлос Алькарас замыкает топ-3.

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис благодаря трофею в Окленде поднялся на 11 мест и теперь идет 41-м.

В Аделаиде титул завоевал Феликс Оже-Альяссим. Канадец улучшил 6 позиций и поднялся на 23-ю строчку.

Топ-10 рейтинга АТР

Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко утратил 6 позиций и сейчас занимает 314-е место. Пока что наш лидер не играл в новом сезоне.

Небольшое улучшение у Юрия Джавакяна (+8), Эрика Ваншельбойма (+3), Ильи Марченко (+2) и Вячеслава Белинского (+2). Позиции, помимо Овчаренко, потеряли Виталий Сачко (-2) и Алексей Крутых (-8).

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

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Григор Димитров Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Окленд ATP Аделаида Гаэль Монфис Феликс Оже-Альяссим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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