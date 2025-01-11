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ATP
11 января 2025, 15:41 | Обновлено 11 января 2025, 15:45
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0

Экс-6-й номер АТР в Аделаиде впервые выиграл трофей не на закрытом харде

Феликс Оже-Альяссим одолел Себастьяна Корду в 3 сетах в финале соревнований в Австралии

11 января 2025, 15:41 | Обновлено 11 января 2025, 15:45
51
0
Экс-6-й номер АТР в Аделаиде впервые выиграл трофей не на закрытом харде
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

11 января состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 250 в Аделаиде (Австралия).

Экс-шестой номер АТР Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 29) в трех сетах переиграл Себастьяна Корду (США, ATP 22) за 1 час и 52 минуты.

ATP 250 Аделаида. Хард. Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [5] – Себастьян Корда (США) [2] – 6:3, 3:6, 6:1

Это была четвертая встреча соперников. Феликс выиграл 3-й очный поединок.

Оже-Альяссим выиграл 6-й трофей в Туре. Для него титул в Аделаиде стал первым на турнире, который проводился не в закрытых помещениях.

Следующим турниром для Феликса и Себастьяна будет Открытый чемпионат Австралии 2025. Оже-Альяссим на старте мейджора сыграет против Яна-Леннарда Штруффа, а Корда встретится с Лукашем Клейном.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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