Экс-6-й номер АТР в Аделаиде впервые выиграл трофей не на закрытом харде
Феликс Оже-Альяссим одолел Себастьяна Корду в 3 сетах в финале соревнований в Австралии
11 января состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 250 в Аделаиде (Австралия).
Экс-шестой номер АТР Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 29) в трех сетах переиграл Себастьяна Корду (США, ATP 22) за 1 час и 52 минуты.
ATP 250 Аделаида. Хард. Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) [5] – Себастьян Корда (США) [2] – 6:3, 3:6, 6:1
Это была четвертая встреча соперников. Феликс выиграл 3-й очный поединок.
Оже-Альяссим выиграл 6-й трофей в Туре. Для него титул в Аделаиде стал первым на турнире, который проводился не в закрытых помещениях.
Следующим турниром для Феликса и Себастьяна будет Открытый чемпионат Австралии 2025. Оже-Альяссим на старте мейджора сыграет против Яна-Леннарда Штруффа, а Корда встретится с Лукашем Клейном.
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