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  4. В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 11:26 |
1114
6

В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ

Эдсон может усилить киевский клуб

12 января 2025, 11:26 |
1114
6
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
ФК Рух. Эдсон Фернандо

Бразильский полузащитник львовского «Руха» Эдсон Фернандо пройдет просмотр в киевском «Динамо», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

26-летний футболист поедет в Турцию на тренировочный сбор вместе со столичным клубом.

Первую половину сезона 2024/25 Эдсон Фернандо на правах аренды провел 13 матчей за мексиканский «Хуарес», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о пересмотре центрального защитника «Руха» Богдана Слюбика.

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Эдсон Фернандо Динамо Киев Рух Львов трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков Игорь Бурбас
Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Перець
Нах він треба з такою статистикою 
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+3
Marcus
як завжди легіонер за тарілку борща. Останнім часом просто підбирають те, що вже нікому не треба
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+2
Gargantua81
вчера писали о просмотре в Шахтере, сегодня уже в Динамо.
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+1
😼
Кучка дибілів нижче не розуміють, що перегляд гравця це не підписання. 
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0
MaximusOne
Ті хто пам'ятають його гру, знають що він опорний півзахисника типу Вукоєвича, тобто грає тільки на захист, в атаці нулячий.
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0
Lesovij7
Очередное Бенито, зачем он надо? Я понимаю ещё молодой был бы, ну блин 26 лет, это уже должен быть игрок состоявшийся. 
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0
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