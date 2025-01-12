В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Эдсон может усилить киевский клуб
Бразильский полузащитник львовского «Руха» Эдсон Фернандо пройдет просмотр в киевском «Динамо», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
26-летний футболист поедет в Турцию на тренировочный сбор вместе со столичным клубом.
Первую половину сезона 2024/25 Эдсон Фернандо на правах аренды провел 13 матчей за мексиканский «Хуарес», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о пересмотре центрального защитника «Руха» Богдана Слюбика.
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