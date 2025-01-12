В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ

Бразильский полузащитник львовского «Руха» Эдсон Фернандо пройдет просмотр в киевском «Динамо», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

26-летний футболист поедет в Турцию на тренировочный сбор вместе со столичным клубом.

Первую половину сезона 2024/25 Эдсон Фернандо на правах аренды провел 13 матчей за мексиканский «Хуарес», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о пересмотре центрального защитника «Руха» Богдана Слюбика.