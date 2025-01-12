Турецкие СМИ пишут, что Трабзонспор договорился с Шахтером по Зубкову

После того, как накануне появилось сообщение из Турции о том, что процесс трансфера вингера «Шахтера» Александра Зубкова в «Трабзонспор» заблокирован, уже сегодня турецкие СМИ выдали противоположную информацию.

По их данным, после провала переговоров с «Ботафого» по Жуниору Сантосу, «Трабзонспор» опять вернулся к варианту с Зубковым.

Более того, источник отмечает, что турецкий клуб якобы договорился с «Шахтером», выдвинув новое предложение по Зубкову на 4 миллиона евро с учетом бонусов.

Отмечается, что «Трабзонспор» проявляет серьезную настойчивость в вопросе приобретения Зубкова, который очень нравится наставнику команду Шенолу Гюнешу.

Стоит подчеркнуть, что подобная информация турецких источников выглядит достаточно сомнительно, учитывая предыдущие сообщения о неготовности «Шахтера» продать Зубкова в американский «Сан-Диего» за 5 миллионов долларов. Что правда, формат и детали предложения из MLS так и остались неизвестными.