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  4. Турецкие СМИ пишут, что Трабзонспор договорился с Шахтером по Зубкову
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 10:16 |
124
2

Турецкие СМИ пишут, что Трабзонспор договорился с Шахтером по Зубкову

Что правда, сумма предложения, фигурирующая в новостях, выглядит крайне сомнительной…

12 января 2025, 10:16 |
124
2
Турецкие СМИ пишут, что Трабзонспор договорился с Шахтером по Зубкову
shakhtar.com. Александр Зубков

После того, как накануне появилось сообщение из Турции о том, что процесс трансфера вингера «Шахтера» Александра Зубкова в «Трабзонспор» заблокирован, уже сегодня турецкие СМИ выдали противоположную информацию.

По их данным, после провала переговоров с «Ботафого» по Жуниору Сантосу, «Трабзонспор» опять вернулся к варианту с Зубковым.

Более того, источник отмечает, что турецкий клуб якобы договорился с «Шахтером», выдвинув новое предложение по Зубкову на 4 миллиона евро с учетом бонусов.

Отмечается, что «Трабзонспор» проявляет серьезную настойчивость в вопросе приобретения Зубкова, который очень нравится наставнику команду Шенолу Гюнешу.

Стоит подчеркнуть, что подобная информация турецких источников выглядит достаточно сомнительно, учитывая предыдущие сообщения о неготовности «Шахтера» продать Зубкова в американский «Сан-Диего» за 5 миллионов долларов. Что правда, формат и детали предложения из MLS так и остались неизвестными.

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Александр Зубков Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Комментарии 2
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Gargantua81
да там газеты живут фейками
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serhiy
За 25 в Челсі- там завжди прокатить ! 
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0
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Теннис
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