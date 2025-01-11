Процесс заблокирован. Зубков, очевидно, оказался не по карману Трабзонспору

Трансфер украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова в «Трабзонспор», о котором много писали в турецкой прессе в последние недели, видимо, не состоится.

Еще в конце минувшего года сообщалось, что переговорный процесс между клубами приостановлен, однако в начале января «Трабзонспор» активизировался и СМИ писали даже, что турки «готовы идти на жертвы» ради осуществления этой сделки.

Однако «Шахтер» запросил за Зубкова 8 миллионов евро, и приблизиться к этому сумме в своем предложении турки не смогли, вследствие чего переговорный процесс оказался заблокирован.

Сейчас «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе 30-летнего вингера «Ботафого» Жуниора Сантоса. За бразильца турки дают 2,5 миллиона евро, в то время как бразильский клуб хочет получить как минимум 5 миллионов.

Ранее в прессе сообщалось, что интерес к Зубкову также проявляет новый клуб MLS «Сан-Диего».