Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Процесс заблокирован. Зубков, очевидно, оказался не по карману Трабзонспору
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 17:50 |
812
6

Процесс заблокирован. Зубков, очевидно, оказался не по карману Трабзонспору

Турецкий клуб перефокусировался на подписание другого игрока

11 января 2025, 17:50 |
812
6
Процесс заблокирован. Зубков, очевидно, оказался не по карману Трабзонспору
shakhtar.com. Александр Зубков (№11)

Трансфер украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова в «Трабзонспор», о котором много писали в турецкой прессе в последние недели, видимо, не состоится.

Еще в конце минувшего года сообщалось, что переговорный процесс между клубами приостановлен, однако в начале января «Трабзонспор» активизировался и СМИ писали даже, что турки «готовы идти на жертвы» ради осуществления этой сделки.

Однако «Шахтер» запросил за Зубкова 8 миллионов евро, и приблизиться к этому сумме в своем предложении турки не смогли, вследствие чего переговорный процесс оказался заблокирован.

Сейчас «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе 30-летнего вингера «Ботафого» Жуниора Сантоса. За бразильца турки дают 2,5 миллиона евро, в то время как бразильский клуб хочет получить как минимум 5 миллионов.

Ранее в прессе сообщалось, что интерес к Зубкову также проявляет новый клуб MLS «Сан-Диего».

По теме:
Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера
Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала
Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Fanatik
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 11 января 2025, 01:10 0
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Юрген выделил Месси, Пеле и Марадону

Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Футбол | 11 января 2025, 14:10 73
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение

Наставник лондонского клуба прокомментировал возможный переход украинского защитника

Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Футбол | 11.01.2025, 12:31
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 11.01.2025, 18:47
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
Футбол | 11.01.2025, 09:36
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT
8 млн? Пффф... А чего не 100?)
Ответить
+4
GloryUkraine
Повезло туркам. 
Ответить
+4
Gargantua81
не по Сеньке шапка.
такие цифры это не уровень Трабзонспора. Они 5 млн за Довбика не наскребли.
Ответить
+3
didora
Тут наперед все відомо. Якщо продавати то за велику (захмарну) суму. Бо небуде кому грати у 2 колі. Якщо піде,  то на його місце за невеликі гроші куплять якогось лапаря. Та й ще залишаться гроші. Як вони 80 млн. не загилили??? Значить вони його і не збиралися продавати!!! Ясно як Божий день.
Ответить
+2
pmelnik7788
все п*здець, цицьката кине його. 
Ответить
+1
adidas777
Все ніяк кроти ціни не складуть за своїх недолугих ногомячерів! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
10.01.2025, 07:50 14
Футбол
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
09.01.2025, 19:43 31
Футбол
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 4
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 8
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем