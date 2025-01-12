Забарный и фабрика талантов. В чем секрет успехов Борнмута

С января 2023 года украинские болельщики в большинстве своем начали пристально следить за выступлениями в английской Премьер-лиги весьма скромной по тамошним меркам, даже если принимать во внимание исторические достижения, команды под названием «Борнмут». Связано это было с переездом в стан «вишен» молодого и талантливого центрбека Ильи Забарного, за которого «Динамо» сумело выручить весьма пристойную компенсацию – около 23 миллионов евро.

В минувшем и нынешнем сезоне Забарному удалось закрепить за собой статус ключевого футболиста «Борнмута», который в целом обладает очень интересным составом, где собрано немало качественных исполнителей, которые, что особенно важно, еще достаточно молоды и имеют существенный потенциал для дальнейшего прогресса.

Уже сейчас на рынке циркулируют слухи, что «Борнмут» могут банально «растащить» более богатые клубы, на чем история успеха «вишен» может и закончится, однако при более детальном анализе становится понятно – у этого клуба куда более прочный фундамент, чем может показаться на первый взгляд…

Ключевые активы «вишен»

Если опираться на трансферные слухи, которые витают в английской и европейской прессе прямо сейчас, в составе нынешнего «Борнмута» есть как минимум четыре очень желанных для других клубов игрока. Это 22-летний украинский центрбек Илья Забарный, 21-летний венгерский левый фулбек Милош Керкез, 19-летний испано-нидерландский центрбек Дин Хейсен и 25-летний ганский вингер Антуан Семеньо.

К Забарному, Керкезу и Семеньо присматривается «Ливерпуль», причем украинец также находится «на радарах» у «Ньюкасла» и «Челси», а ганец входит в сферу интересов «сорок».

Что касается Хейсена, то этот молодой центрбек, обладающий внушительной антропометрией, называется многими экспертами и аналитиками истинным драгоценным камнем на фабрике талантов, которой ныне является «Борнмут». Некоторые и вовсе уже сейчас называют 19-летнего Дина лучшим в мире на своей позиции среди тех, у кого впереди еще гарантированных десять-пятнадцать лет выступлений.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Позиция руководства «Борнмута» заключается в том, чтобы в январе не продавать никого из перечисленных выше талантов. Исключение могут сделать только при поступлении совершенно головокружительных предложений, но в целом нервы у боссов «вишен», как кажется, крепки как канаты. Поговаривают, что зимой «Борнмут» если и будет готов к продаже своих игроков, то только Макса Эронза, а вот Филипа Биллинга накануне уже успели отпустить в аренду в Италию.

Новые трансферы и работа на перспективу

С открытием январского окна переходов «Борнмут» уже успел провернуть несколько трансферов с явным прицелом на будущее. Из «Лануса» за 8 миллионов евро был подписан 19-летний левый аргентинский фулбек Хулио Солер, который в ближайшие месяцы должен будет составить конкуренцию Керкезу, а затем, если «вишни» все-таки согласятся продать венгра, то и заменить его в основном составе.

Также из североамериканской MLS в Англию уже перебрался 18-летний центрбек Матаи Акинмбони, за которого «Борнмут» заплатил «Ди Си Юнайтед» 1,5 миллиона евро. На этого американца с нигерийскими корнями также будет делаться ставка в обозримом будущем, когда «вишни» решатся отпустить кого-то из числа своих нынешних ключевых центрбеков.

Но покупками новых футболистов процессы в работе на перспективу у «Борнмута» отнюдь не ограничиваются. В клубе есть и более масштабные планы. В частности, летом минувшего года серьезные кадровые назначения произошли в Black Knight Football and Entertainment – специальной организации, созданной владельцем «вишен» американцем Биллом Фоли для эффективного управления всеми принадлежащими ему футбольными клубами. С тех пор под ее руководством, помимо флагмана, коим стал «Борнмут», также находятся шотландский «Хиберниан», французский «Лорьян» и новозеландский «Окленд».

Если в конце мая 2024-го новым управляющим директором «Борнмута» стал известный португальский функционер Тиагу Пинту (бывший спортивный директор «Бенфики» и «Ромы»), то в Black Knight Football and Entertainment пост генерального директора с полным контролем всех процессов, происходящих в «Борнмуте», «Хиберниане», «Лорьяне» и «Окленде» получил 43-летний американец с украинской фамилией Тим Безбатченко. Последний еще в США заработал себе репутацию успешного футбольного менеджера, так как на протяжении шесть лет был президентом «Коламбус Крю», который за этот период дважды выигрывал главный трофей Северной Америки – Кубок MLS.

Также в Black Knight Football and Entertainment уже сейчас работают над приобретением контрольного пакета акций еще одного европейского клуба – португальского «Морейренсе» из тамошней Примейры. Эта инвестиция рассматривается как одна из ключевых для привлечения еще большего количества молодых талантов в клубы консорциума Билла Фоли с целью их максимальной «раскрутки» и дальнейшей выгодной перепродажи за много-много миллионов евро.

Фактор Андони Ираолы

Развитию «Борнмута» помогает и тот факт, что у них есть один из самых интересных тренеров нынешней английской Премьер-лиги – 42-летний испанец Андони Ираола. Этого специалиста некоторые функционеры, которые имели опыт работы с ним, называют не иначе как «менеджером мечты для владельца клуба».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Это означает, что Ираола является классическим тренером, который предпочитает заниматься непосредственно работой с игроками на тренировочной базе, их обучению и переобучению, улучшению их индивидуальных игровых качеств, а также командных взаимодействий в целом. Испанец не ставит свои личные амбиции выше клубных, не вмешивается в решения топ-менеджмента клуба, а также практически не участвует в трансферной политике – по крайней мере, не ставит ультиматумов руководству о невозможности продажи того или иного футболиста, а также не требует покупки конкретных исполнителей, которые нужны исключительно под его личное видение футбола.

Тактически Ираола очень подкован и умеет общаться с игроками в той манере, которая пользуется уважением среди его подопечных. Главное – футболисты «Борнмута» верят в идеи испанца и это блестяще работает, ведь «вишни», например, являются одной из лучших команд нынешней АПЛ по качеству оборонительной работы, так как пропустили меньше, чем «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» или «Манчестер Юнайтед», которые обладают куда более дорогими составами и статусными игроками.

А еще о методах Ираолы в самой АПЛ ходят слухи, что испанец крайне требователен и всегда настаивает на том, чтобы даже в тренировочном процессе его подопечные демонстрировали высокую интенсивность. При этом, если кто-то из игроков основы позволяет себе расслабляться, то его сразу могут отправить на скамейку запасных, где футболист быстро «придет в чувство» и, скорее всего, снова проявит готовность отдаваться на максимум.

Твердый нрав эффективного владельца

В конце концов, стоит отмечать и роль владельца клуба – 79-летнего американского бизнесмена Билла Фоли. Известно, что свои миллиарды он сколотил на финансовых услугах, однако это вовсе не означает, что босс «вишен» не любит рисковать. Сама по себе покупка «Борнмута» выглядела достаточно рискованной, но теперь, благодаря грамотной работе, инвестиции начинают приносить американцу прибыль.

На Рождество Фоли провел около десяти дней в клубе. Он общался с футболистами, тренерами, наблюдал за тренировочным процессом и оценивал поведение всего персонала, даже в столовой на клубной базе. Ранее американец заявлял, что хочет видеть «Борнмут» хорошим клубом с южного побережья Англии, но сейчас все указывает на существенный рост амбиций владельца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Билл Фоли

За все время, которое Фоли владеет «Борнмутом», а это всего-то чуть более двух лет, американец уже инвестировал более 250 миллионов евро в покупку новых футболистов и улучшение клубной инфраструктуры. Его спортивный опыт (Фоли также владеет хоккейной командой «Вегас Голден Найтс») означает, что американец еще до прихода к руководству «вишнями» ознакомился с принципами функционирования больших проектов в этой среде, и понимает, как в ней устроены многие вещи.

Первым ключевым решением Фоли в «Борнмуте» стало увольнение Гари О’Нила, под руководством которого «вишни» сумели спастись от вылета из АПЛ по итогам сезона-2022/23. Однако приход Ираолы поспособствовал выходу команды на новый уровень, причем полной поддержкой владельца испанец пользовался даже в самый сложный период на старте его пребывания на «Вайталити Стэдиум», когда «вишни» не могли выиграть в девяти матчах кряду, добыв лишь три очка…

Важно и то, что успехи команды на поле напрямую коррелируются с продолжающимися инвестициями в развитие клуба. Уже сейчас «Борнмут» строит новый тренировочный центр, стоимость которого оценивается приблизительно в 45 миллионов евро, а еще в ближайших планах руководства – провести обновление «Вайталити Стэдиум», который является одним из наименее вместительных в элитарном дивизионе английского футбола.

Но главная цель, которую ставит перед «Борнмутом» высшее руководство во главе с Биллом Фоли – это выход в еврокубки. Там, если опираться на планы, «вишни» должны оказаться через два-три года, но не исключено, что уже по итогам текущего сезона подопечным Ираолы удастся решить эту задачу с опережением графика. Поэтому-то в январе в клубе и не готовы устраивать большую распродажу…