ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Забарного? Борнмут подписал молодого защитника
Матаи Акинмбони стал игроком «вишен»
«Борнмут» подписал контракт с 18-летним американским защитником Матаи Акинмбони, который выступал за «Ди Си Юнайтед».
Матаи играет на позиции центрального защитника, но также может сыграть на левом фланге обороны. В прошедшем сезоне МЛС американский талант сыграл 31 матч во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» принял важное решение по Забарному.
Welcome to #afcb, Matai! 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2025
We're delighted to announce the signing of young prospect, Matai Akinmboni 🤝 pic.twitter.com/bEYfT2Dfek
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