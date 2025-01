ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Забарного? Борнмут подписал молодого защитника

«Борнмут» подписал контракт с 18-летним американским защитником Матаи Акинмбони, который выступал за «Ди Си Юнайтед».

Матаи играет на позиции центрального защитника, но также может сыграть на левом фланге обороны. В прошедшем сезоне МЛС американский талант сыграл 31 матч во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» принял важное решение по Забарному.

Welcome to #afcb, Matai! 📝



We're delighted to announce the signing of young prospect, Matai Akinmboni 🤝 pic.twitter.com/bEYfT2Dfek