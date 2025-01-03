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Англия
03 января 2025, 17:46 | Обновлено 03 января 2025, 17:53
471
0

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Забарного? Борнмут подписал молодого защитника

Матаи Акинмбони стал игроком «вишен»

03 января 2025, 17:46 | Обновлено 03 января 2025, 17:53
471
0
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Забарного? Борнмут подписал молодого защитника
Talkcherries. Матаи Акинмбони

«Борнмут» подписал контракт с 18-летним американским защитником Матаи Акинмбони, который выступал за «Ди Си Юнайтед».

Матаи играет на позиции центрального защитника, но также может сыграть на левом фланге обороны. В прошедшем сезоне МЛС американский талант сыграл 31 матч во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» принял важное решение по Забарному.

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Борнмут трансферы трансферы АПЛ Ди Си Юнайтед Major League Soccer (MLS) Илья Забарный
Данііл Киріяка Источник: ФК Борнмут
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