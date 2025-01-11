Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута едет в Италию
Англия
11 января 2025, 22:03 |
698
0

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута едет в Италию

Филип Биллинг арендован «Наполи»

11 января 2025, 22:03 |
698
0
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута едет в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Биллинг

Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг стал игроком «Наполи», сообщают социальные сети английского клуба.

28-летний футболист присоединился к итальянскому клубу на правах аренды. Датчанин проведет в Серии А остаток сезона.

В текущем сезоне Филип Биллинг провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался. В сезоне 2022/23 Филип Биллинг с 8 голами был лучшим бомбардиром «вишен» в АПЛ.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за матч кубка Англии.

По теме:
Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти
Очень неожиданный выбор. Реал нашел, кем усилить оборону
Неожиданная замена Кварацхелии. Наполи нацелился на вингера Барселоны
трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Наполи Борнмут
Данііл Киріяка Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов
Футбол | 11 января 2025, 21:38 0
Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов
Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов

«Горожане» пробились в 1/16 финала Кубка Англии

«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
Футбол | 11 января 2025, 09:36 0
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ

Дмитрий Безотосный рассказал интересную историю времен запорожского «Металлурга»

«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Футбол | 11.01.2025, 13:32
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Футбол | 11.01.2025, 13:34
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала
Футбол | 11.01.2025, 18:46
Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала
Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30 1
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11 1
Бокс
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем