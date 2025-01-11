ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута едет в Италию
Филип Биллинг арендован «Наполи»
Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг стал игроком «Наполи», сообщают социальные сети английского клуба.
28-летний футболист присоединился к итальянскому клубу на правах аренды. Датчанин проведет в Серии А остаток сезона.
В текущем сезоне Филип Биллинг провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался. В сезоне 2022/23 Филип Биллинг с 8 голами был лучшим бомбардиром «вишен» в АПЛ.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за матч кубка Англии.
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