ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута едет в Италию

Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг стал игроком «Наполи», сообщают социальные сети английского клуба.

28-летний футболист присоединился к итальянскому клубу на правах аренды. Датчанин проведет в Серии А остаток сезона.

В текущем сезоне Филип Биллинг провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался. В сезоне 2022/23 Филип Биллинг с 8 голами был лучшим бомбардиром «вишен» в АПЛ.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за матч кубка Англии.