Поучаствовал в разгроме. Известная оценка Забарного за матч в кубке Англии

В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Борнмутом» и «Вест Бромвичем».

Матч проходил на Дин Корт в Борнмуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля без особых проблем разобрались с соперником, победив со счетом 5:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.9 из 10 возможных. WhoScored дал украинцу оценку в 6.7 из 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Данго Уаттара: 8.8 и 9.2 соотвественно.

Ранее сообщалось о том, что Илья Забарный может стать игроком самого богатого клуба мира.