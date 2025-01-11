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Англия
11 января 2025, 19:30 | Обновлено 11 января 2025, 19:31
957
1

Поучаствовал в разгроме. Известная оценка Забарного за матч в кубке Англии

Илья Забарный провел на поле весь матч

11 января 2025, 19:30 | Обновлено 11 января 2025, 19:31
957
1
Поучаствовал в разгроме. Известная оценка Забарного за матч в кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Борнмутом» и «Вест Бромвичем».

Матч проходил на Дин Корт в Борнмуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля без особых проблем разобрались с соперником, победив со счетом 5:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.9 из 10 возможных. WhoScored дал украинцу оценку в 6.7 из 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Данго Уаттара: 8.8 и 9.2 соотвественно.

Ранее сообщалось о том, что Илья Забарный может стать игроком самого богатого клуба мира.

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Илья Забарный оценки WhoScored SofaScore Борнмут Вест Бромвич Кубок Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Умник
Илья играл с капитанской повязкой?
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