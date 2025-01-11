Поучаствовал в разгроме. Известная оценка Забарного за матч в кубке Англии
Илья Забарный провел на поле весь матч
В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Борнмутом» и «Вест Бромвичем».
Матч проходил на Дин Корт в Борнмуте.
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Хозяева поля без особых проблем разобрались с соперником, победив со счетом 5:1.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.9 из 10 возможных. WhoScored дал украинцу оценку в 6.7 из 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Данго Уаттара: 8.8 и 9.2 соотвественно.
Ранее сообщалось о том, что Илья Забарный может стать игроком самого богатого клуба мира.
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