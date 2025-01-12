Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

12 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1, а серию пенальти выиграли красные дьяволы – 5:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко провел всю встречу на скамейке запасных.

За первые 90 минут команды отличились по одному разу. Вначале гостей вперед вывел Бруну Фернандеш на 52-й минуте.

На 61-й подопечные Рубена Аморима остались в меньшинстве после того, как Диогу Далот получил вторую желтую и был удален. А уже на 63-й отличился Габриэл и сравнял счет.

На 72-й Мартин Эдегор не сумел реализовать пенальти. Голкипер Ман Юнайтед Алтай Байындыр угадал направление полета мяча и отбил удар.

Арсенал второй год подряд вылетает из Кубка Англии в первом же матче. Ман Юнайтед узнает соперника в 1/16 финала уже сегодня, 12 января.

Кубок Англии 2024/25. 1/32 финала, 12 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Габриэл, 63 – Бруну Фернандеш, 52

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Троссард, 90), Тимбер (Парти, 100), Мерино (Райс, 73), Жоржиньо (Тирни, 113), Эдегор, Мартинелли, Хавертц, Габриэл Жезус (Стерлинг, 40).

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Мартинес, Магуайр (Йоро, 104), де Лигт, Бруну Фернандеш, Гарначо (Диалло, 80), Диогу Далот, Майну (Коллиер, 81), Угарте (Маласиа, 90), Мазрауи, Хейлунд (Зиркзе, 81).

Предупреждения: Мартинес (29), Бруну Фернандеш (38), Диогу Далот (49), Майну (56), Артета (65), Габриэл (70), Магуайр (70), Хавертц (72).

Удаление: Далот, 61