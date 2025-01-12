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Кубок Англии
Арсенал
12.01.2025 17:00 – FT 1 : 1
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2025, 19:56 | Обновлено 12 января 2025, 20:50
1860
18

Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

12 января 2025, 19:56 | Обновлено 12 января 2025, 20:50
1860
18
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1, а серию пенальти выиграли красные дьяволы – 5:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко провел всю встречу на скамейке запасных.

За первые 90 минут команды отличились по одному разу. Вначале гостей вперед вывел Бруну Фернандеш на 52-й минуте.

На 61-й подопечные Рубена Аморима остались в меньшинстве после того, как Диогу Далот получил вторую желтую и был удален. А уже на 63-й отличился Габриэл и сравнял счет.

На 72-й Мартин Эдегор не сумел реализовать пенальти. Голкипер Ман Юнайтед Алтай Байындыр угадал направление полета мяча и отбил удар.

Арсенал второй год подряд вылетает из Кубка Англии в первом же матче. Ман Юнайтед узнает соперника в 1/16 финала уже сегодня, 12 января.

Кубок Англии 2024/25. 1/32 финала, 12 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Габриэл, 63 – Бруну Фернандеш, 52

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Троссард, 90), Тимбер (Парти, 100), Мерино (Райс, 73), Жоржиньо (Тирни, 113), Эдегор, Мартинелли, Хавертц, Габриэл Жезус (Стерлинг, 40).

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Мартинес, Магуайр (Йоро, 104), де Лигт, Бруну Фернандеш, Гарначо (Диалло, 80), Диогу Далот, Майну (Коллиер, 81), Угарте (Маласиа, 90), Мазрауи, Хейлунд (Зиркзе, 81).

Предупреждения: Мартинес (29), Бруну Фернандеш (38), Диогу Далот (49), Майну (56), Артета (65), Габриэл (70), Магуайр (70), Хавертц (72).

Удаление: Далот, 61

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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Sashko57
Судья какое то недоразумение. А Артете с его игровой концепцией (если она у него вообще есть) пора на пенсию. Это не игра претендента на ЛЧ.
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+4
😼
Треба і можно було все вирішити у другому таймі, коли мали численну перевагу, дотиснути закривати гру і все! А не тягнути кота за яйця 
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+2
Vovan78
Да Зінченкові треба тікати з цього дніща. Артета ще раз довів, що не має він таланту тренувати самостійно топ клуб. Так, бути на побігеньках у Гвардіоли він може, але це його максимум. За три сезони в Арсеналі він нічого не продемонстрував крім розчарувань. І в цьому сезоні Арсенал чекає максимум четветре місце у АПЛ, тому, що команда регресує шаленними темпами. Не має жодного гравця, хто б міг показувати якийсь прогрес. А підбір основного складу на останні ігри то зовсім якийсь безлад. Тренер не може налаштувати команду на гру, вони всі самі по собі, а команди не має. Не здивуюсь якщо до кінця чемпіонату Арсенал шукатиме нового тренера.
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+1
avk2307
Я вболівальник Арсенала, але цю гру  не можу занести в актив команді. Перший тайм спали, другий після голу активізувались. Але якщо розраховуєте на трофеї, то треба забивати за 30+30 хвилин в більшості. Це факт. Пенальті - лотерея, але чогось я сьогодні думав, що якщо дійде до них  то вилетить Арсенал. Так і вийшло.
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+1
Александр Толстых
После такой игры гнать и Артету,и хаверца.Можно ещё и мартинелли.Потратить 70млн  на это бревно хаверца.Да и остальные особо не лучшим образом отыграли.Не команда стала,а непонятно что.
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+1
Harun Bakircioğlu
Артета подумал, ну этот трофей точно мой, уперся рогом, выставил состав основнее некуда, потерял Жезуса и Жоржиньо и вылетел нафиг. МЮ выглядел дворовой командой, но идет дальше, потому что Артета это не про трофеи.
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+1
easterly
Одні го мі кі не змогли вибити інших го мі ків
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0
😼
Якби МЮ грали повним складом, то все закінчилося у другому таймі другим забитим
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0
Tower Bridge
Врагу не сдаётся!  100-я победа над  Арсеналом при  91-м поражении.  Вот так всё принципиально у них. И плевать на места в таблице.
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0
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serhiy
То за те що в кінці матчу не випустили Зінченка ! Так вам і треба недо чемпіони ! 
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0
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Footbulka
Видовищний футбол з присмаком гіркоти
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0
vazazh
А хто ще не розуміє, що Арсенал - гівно на шлейці, ну 3-6 команда АПЛ, як було, а може й катитьсядо низу, бо пік скоаду - по заду.
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0
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KSF
" За Манчестер Юнайтед " (с)   
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-2
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