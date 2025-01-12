12 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командам Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала игры – 17:00 по Киеву.

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Обе команды стартуют в текущем розыгрыше турнира с этого противостояния. Красные дьяволы являются действующими обладателями трофея.

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.