Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии 12 января в 17:00 по Киеву
12 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командам Арсенал и Манчестер Юнайтед.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала игры – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды стартуют в текущем розыгрыше турнира с этого противостояния. Красные дьяволы являются действующими обладателями трофея.
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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