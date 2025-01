12 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1, а серию пенальти выиграли красные дьяволы – 5:3.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко провел всю встречу на скамейке запасных.

Кубок Англии 2024/25. 1/32 финала, 12 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Габриэл, 63 – Бруну Фернандеш, 52

Удаление: Далот, 61

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Бруну Фернандеш, 52 мин.

