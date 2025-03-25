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Другие новости
25 марта 2025, 07:00 | Обновлено 25 марта 2025, 07:41
709
0

Разгром от Англии, победа Луческу, Кучер в Черноморце, камбэк Ракицкого

Главные новости за 24 марта на Sport.ua

25 марта 2025, 07:00 | Обновлено 25 марта 2025, 07:41
709
0
Разгром от Англии, победа Луческу, Кучер в Черноморце, камбэк Ракицкого
ФК Черноморец. Александр Кучер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 24 марта.

1А. Турнирные таблицы отбора к ЧМ-2026. Англия на высоте, первая победа Луческу
Команда Томаса Тухеля одержала вторую победу в турнире, разгромив Латвию

1В. Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026
В Лондоне на Уэмбли состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира

1С. Румыния с Луческу одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026
Румыны победили Сан-Марино

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника
Александр Кучер возглавил «моряков»

2В. Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Ярослав станет игроком «Черноморца»

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 1 и 2 апреля

3В. Украина U-16 переиграла Черногорию и заняла 2-е место на турнире в Румынии
Сине-желтая команда завершила выступления на турнире четырех наций

4А. Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США
Марта завершила выступления на тысячнике в Майами, проиграв Пегуле в 1/8 финала

4В. 18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
Вероника стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре

5. Драматичный триллер в Телфорде. Уилсон и Трамп устроили яркий спектакль
Воин Кайрен Уилсон завоевал 10-й титул в карьере, выиграв Players Championship

6. Анна Музычук выиграла этап Гран-при по шахматам в кипрской Никосии
Украинская шахматистка одержала 4 победы и набрала 6 очков из 9 возможных

7А. Людмила Оляновская выиграла в ожесточенной борьбе соревнования в Словакии
Украинские ходуньи выполнили олимпийские нормативы на Токио-2025

7В. Украинки устроили медальную феерию на Гран-при по художественной гимнастике
Таисия Онофрийчук взяла 5 наград на соревнованиях в испанской Марбелье

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
Бывший главный тренер назначен спортивным директором клуба

8В. Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Ранее неаполитанцы уже пробовали договориться с «Шахтером», но потерпели неудачу

9. Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций

10. Почему Сокол больше не чемпион? Слово главному тренеру
Олег Шафаренко рассказал Sport.ua, почему команда оказалась вне финала чемпионата Украины

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Александр Сильченко Sport.ua
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