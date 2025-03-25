Разгром от Англии, победа Луческу, Кучер в Черноморце, камбэк Ракицкого
Главные новости за 24 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 24 марта.
1А. Турнирные таблицы отбора к ЧМ-2026. Англия на высоте, первая победа Луческу
Команда Томаса Тухеля одержала вторую победу в турнире, разгромив Латвию
1В. Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026
В Лондоне на Уэмбли состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира
1С. Румыния с Луческу одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026
Румыны победили Сан-Марино
2А. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника
Александр Кучер возглавил «моряков»
2В. Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Ярослав станет игроком «Черноморца»
3А. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 1 и 2 апреля
3В. Украина U-16 переиграла Черногорию и заняла 2-е место на турнире в Румынии
Сине-желтая команда завершила выступления на турнире четырех наций
4А. Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США
Марта завершила выступления на тысячнике в Майами, проиграв Пегуле в 1/8 финала
4В. 18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
Вероника стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре
5. Драматичный триллер в Телфорде. Уилсон и Трамп устроили яркий спектакль
Воин Кайрен Уилсон завоевал 10-й титул в карьере, выиграв Players Championship
6. Анна Музычук выиграла этап Гран-при по шахматам в кипрской Никосии
Украинская шахматистка одержала 4 победы и набрала 6 очков из 9 возможных
7А. Людмила Оляновская выиграла в ожесточенной борьбе соревнования в Словакии
Украинские ходуньи выполнили олимпийские нормативы на Токио-2025
7В. Украинки устроили медальную феерию на Гран-при по художественной гимнастике
Таисия Онофрийчук взяла 5 наград на соревнованиях в испанской Марбелье
8А. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
Бывший главный тренер назначен спортивным директором клуба
8В. Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Ранее неаполитанцы уже пробовали договориться с «Шахтером», но потерпели неудачу
9. Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций
10. Почему Сокол больше не чемпион? Слово главному тренеру
Олег Шафаренко рассказал Sport.ua, почему команда оказалась вне финала чемпионата Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У бывшего нападающего национальной команды нет слов
Украинка восхищалась Яном Сомерхолдером