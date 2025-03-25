Разгром от Англии, победа Луческу, Кучер в Черноморце, камбэк Ракицкого

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 24 марта.

1А. Турнирные таблицы отбора к ЧМ-2026. Англия на высоте, первая победа Луческу

Команда Томаса Тухеля одержала вторую победу в турнире, разгромив Латвию

1В. Шедевр Джеймса и гол Кейна. Англия разгромила Латвию в квалификации ЧМ-2026

В Лондоне на Уэмбли состоялся матч 2-го тура отбора к чемпионату мира

1С. Румыния с Луческу одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026

Румыны победили Сан-Марино

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника

Александр Кучер возглавил «моряков»

2В. Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ

Ярослав станет игроком «Черноморца»

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины

Матчи пройдут 1 и 2 апреля

3В. Украина U-16 переиграла Черногорию и заняла 2-е место на турнире в Румынии

Сине-желтая команда завершила выступления на турнире четырех наций

4А. Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США

Марта завершила выступления на тысячнике в Майами, проиграв Пегуле в 1/8 финала

4В. 18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года

Вероника стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре

5. Драматичный триллер в Телфорде. Уилсон и Трамп устроили яркий спектакль

Воин Кайрен Уилсон завоевал 10-й титул в карьере, выиграв Players Championship

6. Анна Музычук выиграла этап Гран-при по шахматам в кипрской Никосии

Украинская шахматистка одержала 4 победы и набрала 6 очков из 9 возможных

7А. Людмила Оляновская выиграла в ожесточенной борьбе соревнования в Словакии

Украинские ходуньи выполнили олимпийские нормативы на Токио-2025

7В. Украинки устроили медальную феерию на Гран-при по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук взяла 5 наград на соревнованиях в испанской Марбелье

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце

Бывший главный тренер назначен спортивным директором клуба

8В. Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются

Ранее неаполитанцы уже пробовали договориться с «Шахтером», но потерпели неудачу

9. Сергей Ребров не рискнул, и проиграл

Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций

10. Почему Сокол больше не чемпион? Слово главному тренеру

Олег Шафаренко рассказал Sport.ua, почему команда оказалась вне финала чемпионата Украины