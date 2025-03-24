ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич покинул свой пост – об этом сообщили в социальных сетях клуба. Специалист будет работать в структуре коллектива в качестве спортивного директора.

«Руководство футбольного клуба «Черноморец» благодарит Александра Александровича Бабича за работу главного тренера команды. И желает успехов на новой должности спортивного директора клуба. Специалист остается в структуре моряков и будет помогать менеджменту в решении важных вопросов», – говорится в сообщении.

Александр Бабич работал в «Черноморце» с 2014 по 2017 год в должности исполняющего обязанности, позже стал главным тренером (2017). В июле прошлого года вернулся в одесский клуб, снова возглавив моряков.

Одесский клуб борется за выживание в текущем сезоне УПЛ – набрал 15 баллов и занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. 30 марта «Черноморец» сыграет на выезде против львовских «Карпат».