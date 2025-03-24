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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 13:11 |
719
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце

Бывший главный тренер назначен спортивным директором клуба

24 марта 2025, 13:11 |
719
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич покинул свой пост – об этом сообщили в социальных сетях клуба. Специалист будет работать в структуре коллектива в качестве спортивного директора.

«Руководство футбольного клуба «Черноморец» благодарит Александра Александровича Бабича за работу главного тренера команды. И желает успехов на новой должности спортивного директора клуба. Специалист остается в структуре моряков и будет помогать менеджменту в решении важных вопросов», – говорится в сообщении.

Александр Бабич работал в «Черноморце» с 2014 по 2017 год в должности исполняющего обязанности, позже стал главным тренером (2017). В июле прошлого года вернулся в одесский клуб, снова возглавив моряков.

Одесский клуб борется за выживание в текущем сезоне УПЛ – набрал 15 баллов и занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. 30 марта «Черноморец» сыграет на выезде против львовских «Карпат».

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Николай Титюк Источник: ФК Черноморец
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Burevestnik
суд постановив: щуку втопити в річці.
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