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Кубок Украины
24 марта 2025, 18:55 | Обновлено 24 марта 2025, 18:56
976
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины

Матчи пройдут 1 и 2 апреля

24 марта 2025, 18:55 | Обновлено 24 марта 2025, 18:56
976
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины
ФК Шахтер

Дирекция проведения Кубка Украины по футболу определила даты и время проведенит матчей четвертьфинала Кубка Украины. Одна встреча пройдет 1 апреля, а еще три будут сыграны 2 апреля.

01.04.2025

«Буковина» (Черновцы) – «Виктория» (Сумы). Черновцы. Стадион Буковина. 13:00

02.04.2025

«Александрия» (Александрия) – «Шахтер» (Донецк). Александрия. КСК «Ника». 14:00

«Рух» (Львов) – «Динамо» (Киев). Львов. Стадион Арена Львов. 18:00

«Верес» (Ровно) – «Полесье» (Житомир). Ровно. Стадион Авангард. 18:00

Финал Кубка Украины пройдет в Житомире.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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