ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 1 и 2 апреля
Дирекция проведения Кубка Украины по футболу определила даты и время проведенит матчей четвертьфинала Кубка Украины. Одна встреча пройдет 1 апреля, а еще три будут сыграны 2 апреля.
01.04.2025
«Буковина» (Черновцы) – «Виктория» (Сумы). Черновцы. Стадион Буковина. 13:00
02.04.2025
«Александрия» (Александрия) – «Шахтер» (Донецк). Александрия. КСК «Ника». 14:00
«Рух» (Львов) – «Динамо» (Киев). Львов. Стадион Арена Львов. 18:00
«Верес» (Ровно) – «Полесье» (Житомир). Ровно. Стадион Авангард. 18:00
Финал Кубка Украины пройдет в Житомире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды сыграли вничью 3:3
Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций