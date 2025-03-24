ФОТО. Чем сейчас занимается Михаил Мудрик. Есть свежая информация
Михаил Мудрик всё ещё ждёт результаты пробы Б
В новом выпуске «ТаТоТаке» украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский поделился последними новостями о положительной допинг-пробе вингера «Челси» Михаила Мудрика.
Журналист отметил, что уже смирился с тем, что Мудрик не сможет играть ещё долгое время.
Также Спиваковский обратил внимание на задержку в раскрытии пробы Б, что вызывает удивление у окружения футболиста, поскольку такие задержки являются нетипичными.
По его словам, Мудрик продолжает жить по распорядку профессионального футболиста, однако тренируется индивидуально, а не с командой.
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