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24 марта 2025, 22:59 |
1919
3

ФОТО. Чем сейчас занимается Михаил Мудрик. Есть свежая информация

Михаил Мудрик всё ещё ждёт результаты пробы Б

24 марта 2025, 22:59 |
1919
3
ФОТО. Чем сейчас занимается Михаил Мудрик. Есть свежая информация
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В новом выпуске «ТаТоТаке» украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский поделился последними новостями о положительной допинг-пробе вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Журналист отметил, что уже смирился с тем, что Мудрик не сможет играть ещё долгое время.

Также Спиваковский обратил внимание на задержку в раскрытии пробы Б, что вызывает удивление у окружения футболиста, поскольку такие задержки являются нетипичными.

По его словам, Мудрик продолжает жить по распорядку профессионального футболиста, однако тренируется индивидуально, а не с командой.

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фото Михаил Мудрик допинг Челси скандал сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: YouTube
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Bernard6-9
На толчке сидит, скроллит ленту
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0
an52
Чекає на результати проби Б, які повинні були з'явитися, якщо вірити спорт.юа, на початку лютого? 
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0
CheMP
левитирует. вышел на новый уровень. удачи! 
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0
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