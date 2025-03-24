ФОТО. Чем сейчас занимается Михаил Мудрик. Есть свежая информация

В новом выпуске «ТаТоТаке» украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский поделился последними новостями о положительной допинг-пробе вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Журналист отметил, что уже смирился с тем, что Мудрик не сможет играть ещё долгое время.

Также Спиваковский обратил внимание на задержку в раскрытии пробы Б, что вызывает удивление у окружения футболиста, поскольку такие задержки являются нетипичными.

По его словам, Мудрик продолжает жить по распорядку профессионального футболиста, однако тренируется индивидуально, а не с командой.