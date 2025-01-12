12 января на «Эмирейтс» пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в последние годы выросла в главного конкурента для фаворита №1. Раньше им был Манчестер Сити, и весной Артета отстал от своего друга и учителя на пару очков. Сейчас только чудо поможет горожанам вернуться в эту гонку. Но при этом появился новый, причем еще более уверенный и безоговорочный лидер, в лице Ливерпуля. Да и сам столичный клуб часто теряет очки, в том числе в прошлом туре с Брайтоном была только ничья. Вполне возможно, что нужно будет побороться за трофеи в других турнирах. И только на этой неделе канониры играли первый полуфинал Кубка Лиги, принимая на своем поле Ньюкасл - и там дома уступили 0:2, что выглядит почти как капитуляция. С учетом того, что еще есть и Лига чемпионов, стоит ли распыляться еще и на кубок? С другой стороны, домашней неудачи со старым противником никто не поймет.

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Манчестер Юнайтед

Клуб в прошлом сезоне сумел выиграть кубок, победив в финале в дерби с Сити. Но именно тот успех привел к тому, что тен Хаг остался на тренерском посту. В итоге все равно появился новый менеджер, Рубен Аморим, но он начинал не с чистого листа летом, когда можно было спокойно наигрывать что-то и подбирать состав, а приходил уже осенью, уже пытаясь спасти ситуацию - причем с минимальными успехами. В Кубке Лиги, например, проиграли уже при нем Тоттенхэму. 2024-й год и вовсе закончился серией поражений во всех турнирах, причем на пропущенные перестали отвечать своими мячами. В январе успели сыграть с другим историческим соперником, Ливерпулем. И там получилось неплохо: с единоличным лидером закончили ничьей 2:2.

Статистика личных встреч

2:0 в начале декабря стали четвертой кряду победой красно-белых в очном поединке с МЮ.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев арены. Они даже сейчас способны обыграть нынешний МЮ, особенно у себя дома (коэффициент - 1,69)