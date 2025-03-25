Голкипер сборной Украины рассказал о вероятном переходе в Манчестер Сити

Голкипер португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал потенциальный переход в английский «Манчестер Сити»:

«О всех слухах о трансфере я узнаю из новостей и Instagram, так же, как и вы. Есть некоторая правда в этих слухах, есть вранье. На данный момент я полностью сфокусирован на выступлениях за «Бенфику». Нас ожидает тяжелый и интересный отрезок сезона, нужно отдать все силы, чтобы победить и сделать фанатов счастливыми. Потом посмотрим, что будет», – сказал Трубин.

Украинский голкипер перебрался в Португалию в 2023 году из донецкого «Шахтера» за 10 млн евро. В текущем сезоне провел 23 матча в чемпионате. Контракт игрока истекает 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Трубина составляет 25 млн евро.

«Бенфика» продолжает борьбу за чемпионство. Лиссабонский клуб набрал 59 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет три балла, но у подопечных Бруну Лаже остался матч в запасе.