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  4. Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
Португалия
19 марта 2025, 19:02 |
625
1

Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера

Донецкий клуб получит деньги, если «Бенфика» выгодно продаст украинского голкипера

19 марта 2025, 19:02 |
625
1
Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В летнее трансферное окно «Бенфика» может пойти на продажу 23-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина, интерес к которому проявляет «Манчестер Сити».

По информации паблика TecoSLB, сделка может произойти по следующему формату: «Манчестер Сити» заплатит за вратаря 25 миллионов евро, а также отпустит в Лиссабон своего нынешнего ключевого стража ворот Эдерсона, который с 2015 по 2017 годы выступал за «орлов», а потом за 40 миллионов евро был продан «горожанам».

Если сделка в таком формате состоится, то выгоду от нее получит и «Шахтер». Донецкому клубу будет причитаться около 6 миллионов евро, так как при трансфере Трубина в «Бенфику» клубы согласовали, что 40% от прибыли со следующей перепродажи вратаря португальцы будут обязаны заплатить «горнякам».

Ранее сам Трубин, комментируя слухи о вероятном трансфере в «Манчестер Сити», заявил, что в настоящий момент всецело сосредоточен на выступлениях за «Бенфику» и сборную Украины.

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Анатолий Трубин Бенфика Манчестер Сити Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Эдерсон
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Диванний Експерт
А може і не перейти. А може всратись. 
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